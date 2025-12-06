Darum hört Trainer Markus Schwarz beim Landesligisten Jeddingen auf

Markus Schwarz steht seit fast fünf Jahren an der Seitenlinie der ersten Frauenmannschaft des MTV Jeddingen. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Team stetig weiter, schaffte den Sprung von der Bezirksliga bis in die Oberliga und spielt aktuell in der Landesliga um die Meisterschaft mit. Nun hat Schwarz angekündigt, sein Traineramt am Saisonende niederzulegen. Mit FuPa sprach er über die Gründe für diesen Schritt, seine persönlichen Pläne nach dem Abschied und darüber, was er mit seiner Mannschaft in dieser Spielzeit noch erreichen möchte.

Ich glaube, am Ende ist es vor allem eine Art Abnutzungsprozess. In den vergangenen fünf Jahren habe ich viele Spielerinnen zum MTV geholt und unheimlich viel Zeit investiert, um neue Leute für den Frauenfußball zu scouten, damit sich die Mannschaft sportlich weiterentwickelt. Ich habe mir immer gesagt, dass ich das schon schaffe, irgendwie bekomme ich das hin.

Auch die permanente Personalplanung läuft im Kopf immer mit. Irgendwann merkt man, dass man viel getan hat und innerlich trotzdem immer schneller leer wird. Und nach fünf Jahren muss man sich diese Frage stellen: Will ich das wirklich weiterhin so machen? Macht es mich noch glücklich?

Meine Mitstreiter hatten von Beginn an klar gemacht, dass sie diese Zeit am Wochenende nicht aufbringen können. Aber jemand muss es ja machen, also habe ich es übernommen – und ich habe es auch wirklich gern gemacht. Rückblickend muss ich aber zugeben, dass es wahrscheinlich ein Fehler war, denn genau das hat mich stärker ausgelaugt, als ich es mir eingestehen wollte. Während andere zu Hause bei ihren Familien sind, fährt man selbst an spielfreien Wochenenden zu anderen Partien, beobachtet Spielerinnen und überlegt, ob sie für den eigenen Verein in Frage kommen könnten. Dadurch bleibt kaum Raum, um einmal komplett abzuschalten.

Natürlich habe ich lange gespürt, dass mir die Arbeit grundsätzlich Freude bereitet und dass mir die Mannschaft unheimlich ans Herz gewachsen ist. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass die eigene Ansprache sich nicht mehr verändert, dass man mit ähnlichen Worten arbeitet und vielleicht nicht mehr in jeder Situation die gleiche Aufmerksamkeit bekommt. Zumindest habe ich das so empfunden. Und dann braucht so eine Mannschaft irgendwann einfach neuen Input. Es wäre schade, wenn dieses tolle Team weitere vier Jahre von mir trainiert würde, ohne dass sich noch etwas sichtbar verändert.

Dazu kommt mein Privatleben. Ich begleite die Sportaktivitäten meiner Kinder sehr gern, fahre auch immer wieder zum HSV und arbeite regelmäßig an Wochenenden im Schichtdienst. Pro Jahr nehme ich etwa zehn Urlaubstage, nur um als Trainer bei der ersten Damenmannschaft dabei sein zu können. Andere fahren in dieser Zeit zwei Wochen in den Urlaub, während ich diese freien Tage ausschließlich nutze, um meinen Verpflichtungen beim Fußball nachzukommen.

Dieser Abnutzungskampf ist in diesem Jahr sehr präsent geworden. Deshalb habe ich mich bewusst früh entschieden, den Verein rechtzeitig zu informieren. So hat der MTV genügend Zeit, sich auf die Suche nach einer neuen Lösung zu machen – und ich kann für mich selbst Klarheit schaffen.





Wann hast du für dich persönlich gemerkt, dass der Zeitpunkt für einen Abschied gekommen ist?

Der Zeitpunkt für einen Abschied hat sich bei mir bereits seit dem Sommer immer deutlicher abgezeichnet. Dass wir nicht weiter in der Oberliga spielen konnten, obwohl wir sportlich die Möglichkeit dazu gehabt hätten, war ein Punkt, der mich sehr beschäftigt hat. Ich hätte mich auf diese Herausforderung wirklich gefreut. Gleichzeitig konnte ich aber auch nachvollziehen, dass nur etwa die Hälfte der Mannschaft dafür noch die nötige Bereitschaft hatte, weil der Aufwand enorm ist. Wenn man dann zudem fast ausschließlich Niederlagen kassiert, ist das natürlich wenig förderlich für die Motivation. Trotzdem sage ich immer, dass man auch aus Niederlagen sehr viel lernen kann.

Der Moment, in dem ich persönlich gespürt habe, dass eine Veränderung notwendig wird, kam schließlich im September oder Oktober. Da habe ich gemerkt, dass ich einfach ausgepowert bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich an meine Grenzen komme und dass sich etwas ändern muss.



Wie haben der Verein und die Mannschaft auf deine Entscheidung reagiert?

Ich denke, die Reaktionen der Mannschaft waren insgesamt ganz normal und so, wie man es im Sport häufig erlebt. Einige waren vermutlich traurig, andere hat es vielleicht gar nicht groß berührt und wieder andere dürften auch froh darüber sein, dass eine Veränderung kommt. Für manche Spielerinnen bedeutet ein Trainerwechsel schließlich auch eine neue Chance innerhalb des Teams, vielleicht mehr Spielzeit und neue Möglichkeiten. Das muss man ganz klar sagen.

Man kann deshalb schwer pauschal beantworten, wie die Mannschaft es insgesamt aufgenommen hat. Es gab keine großen Gefühlsausbrüche in die eine oder andere Richtung. Es war eher ein stilles Hinnehmen, was völlig normal ist, denn wir kennen das alle: Der eine ist zufrieden, der andere unzufrieden, und für den dritten spielt es kaum eine Rolle. So ist der Sport.

Beim Verein war die Reaktion ähnlich ruhig und sachlich. Ich glaube, meine Entscheidung wurde gut aufgenommen und vor allem akzeptiert. Es gab weder großes Bedauern noch überschwängliche Freude, sondern ein Verständnis dafür, dass dieser Schritt für beide Seiten in Ordnung ist. So würde ich das zusammenfassen.



Was kommt nach der Zeit als Trainer des MTV Jeddingen? Hast du bereits einen neuen Verein bzw. bist du offen für neue Herausforderungen?

Ich habe in den vergangenen Wochen viel darüber nachgedacht, wie es für mich persönlich weitergehen soll. Vor einer oder zwei Wochen hätte ich noch gesagt, dass ich eine komplette Pause vom Fußball machen möchte, weil ich wirklich erschöpft bin. Ich freue mich jetzt auf die Weihnachtszeit, auf die freien Tage und darauf, mit meiner Familie wegzufahren. Allein der Gedanke, einmal komplett abzuschalten und nicht ständig im Hinterkopf zu haben, was als Nächstes geplant werden muss, tut mir gut.

Interessant ist aber auch, wie schnell sich manche Dinge entwickeln. Die Entscheidung ist ja noch nicht lange öffentlich und trotzdem habe ich schon mehrere konkrete Angebote erhalten. Einige davon werde ich mir sicherlich anhören, denn sie klingen spannend. Trotzdem habe ich mir fest vorgenommen, in diesem Jahr gar keine Entscheidung mehr darüber zu treffen, was im Sommer passiert. Ich brauche diese Zeit jetzt, um den Kopf freizubekommen und Abstand zu gewinnen.

Grundsätzlich kann ich mir vieles vorstellen. Ich hätte definitiv Lust, im Frauenfußball weiterzuarbeiten, weil mir diese Aufgabe immer unheimlich viel Freude gemacht hat. Allerdings ist die Auswahl an Vereinen in unserer Region überschaubar, wodurch solche Optionen begrenzt sind. Gleichzeitig kann ich mir aber auch wieder eine Aufgabe im Herrenbereich vorstellen. Momentan bin ich jedoch einfach noch nicht bereit, darüber zu entscheiden.

Ich habe mir vorgenommen, mir in den nächsten vier bis sechs Wochen in Ruhe Gedanken zu machen, wie meine sportliche Zukunft aussehen könnte. Was für mich aber feststeht: Ich werde nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Dafür sind die ersten Gespräche und Angebote zu interessant, und der Fußball bedeutet mir zu viel.

Auf der anderen Seite ist es für mich auch nicht leicht, mir vorzustellen, einen anderen Verein zu übernehmen. Der MTV liegt mir sehr am Herzen. Ich habe hier die Möglichkeit bekommen, mich als Trainer zu verwirklichen, und das werde ich nie vergessen. Gleichzeitig hat ein Neuanfang auch seinen Reiz, weil man sich alles neu erarbeiten muss und neue Herausforderungen warten.

Im Moment kann ich deshalb noch nicht sagen, wie genau es für mich weitergeht. Klar ist aber, dass ich mir die Optionen anhören werde und mir dann in Ruhe überlege, welcher Weg sich für mich richtig anfühlt. Erst einmal genieße ich jedoch den Jahresabschluss, eine ruhige Weihnachtszeit und die Möglichkeit, endlich einmal abzuschalten – etwas, das in den vergangenen Jahren viel zu kurz gekommen ist.



Welche Ziele möchtest du in den kommenden Monaten unbedingt noch mit deiner Mannschaft erreichen?

Für mich geht es jetzt ganz normal weiter. Die kurze Pause über die Feiertage möchte ich nutzen, um neue Kraft zu tanken und mich mental auf die letzten fünf Monate vorzubereiten. Danach werde ich wieder alles reinwerfen, alles geben und versuchen, die Mannschaft so gut es geht nach vorne zu bringen. Unser Ziel bleibt, so lange wie möglich oben dranzubleiben. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen und uns kontinuierlich weiterentwickeln. Ich bin optimistisch, dass wir am Ende der Saison unter den ersten vier Mannschaften landen können. Dieser Glaube ist absolut da, und genau mit dieser Haltung gehen wir die kommenden Monate an.

Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, einmal zu betonen, wie stolz ich auf die Mannschaft und den gesamten Verein bin. Die Erfolge der vergangenen Jahre sind nicht allein meine, sondern das Ergebnis gemeinsamer Arbeit. Wir haben das alles zusammen aufgebaut. Der Verein hat mir immer großes Vertrauen entgegengebracht und mir viel Freiheit in meinen Entscheidungen gelassen. Auf beiden Seiten konnte man sich jederzeit aufeinander verlassen, und genau das braucht es für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Deshalb möchte ich auch dem MTV insgesamt ein riesiges Dankeschön aussprechen, vor allem Nils Schumacher als erstem Vorsitzenden. Er hat unheimlich viel Herz für den Fußball, hat sich immer für uns eingesetzt und mir in vielen Situationen den Rücken gestärkt. Dass ich mich in diesen fünf Jahren so verwirklichen durfte, ist ein Geschenk. So viel Akzeptanz und so viele Freiheiten bekommt man als Trainer nicht überall. Aber genau diese Freiheiten braucht man, wenn man ein Projekt wie dieses anstößt und etwas entwickeln möchte.

Ich glaube, wir haben dem Verein als Trainerteam auch viel zurückgegeben und gezeigt, dass dieses Vertrauen richtig platziert war. Die Zusammenarbeit war über all die Jahre außergewöhnlich gut, und ich bin dankbar für alles, was wir miteinander erreicht haben. Mehr habe ich eigentlich nicht im Herzen – außer dem Wunsch, diese Saison mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu Ende zu bringen.

