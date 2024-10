Paukenschlag in Sodingen - Trennung von kompletter sportlicher Führung

Der letzte Sieg datiert vom 2. Spieltag, als das Derby beim DSC Wanne-Eickel mit 2:0 gewonnen wurde. Seitdem folgten nur einzelne Punkte, so dass der Herner Verein auf dem vorletzten Rang der Westfalenliga 2 in Abstiegsgefahr schwebt. Der Vorstand des SV Sodingen hat nach der 0:3-Pleite in Holzwickede die Reißleine gezogen und sich sowohl vom Trainer-Team Jimmy Thimm/Michael Wurst als auch vom Sportlichen Leiter Stefan Gosing getrennt.

Warum der 44-Jährige, der seit 2018 die Sportliche Leitung inne hat und einige Trainer erlebt hat, dieses Mal selbst seinen Hut nehmen muss, erklärt er wie folgt: "Ich habe mich weiterhin hinter das Trainerteam gestellt und bin der Meinung, dass noch kein Handlungsbedarf besteht. Man kann während einer Hinrunde immer schlecht reagieren. Ich habe die Trainer beobachtet und wir stehen im regen Austausch. Die Mannschaft ist ihnen gefolgt, liefert aber einfach nicht. Ich übernehme selbstverständlich auch die Verantwortung für die Kaderplanung und den aktuellen Misserfolg. Nach so einem desolaten Spiel wie in Holzwickede gehen einem langsam die Argumente aus. Wenn du mehr Platzverweise hast als Tore schießt, sieht es schlecht aus."

Im Fußball kann er sich auch schnell ein neues Engagement vorstellen. "Wer so lange aktiv war und später dann in anderen Funktionen agiert hat, kann gar nicht anders. Ich bin da ganz offen", so der in Castrop-Rauxel lebende hauptberufliche Polizist.