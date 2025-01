Paukenschlag in Hahnbach: Ilker Caliskan nicht mehr Trainer

„Wir haben uns in mehreren konstruktiven Terminen getroffen und die bisherige Saison Revue passieren lassen. Nach intensiver Reflexion haben wir zusammen mit Ilker Caliskan beschlossen, sein Traineramt neu zu besetzen“, heißt es in besagter Meldung des Vereins. Die Entscheidung sei beiden Seiten nicht leichtgefallen. „Mir tut es unheimlich Leid und auch ein Stück weit weh, dass es sich so entwickelt hat. Ilker Caliskan ist sehr engagiert und hat ein hervorragendes Verständnis von Fußball“, lässt sich Abteilungsleiter Wolfgang Dotzler zitieren.



Sportlich hinken die Hahnbacher in der laufenden Bezirksligasaison den eigenen Erwartungen hinterher. Während der Zug nach ganz vorne bereits abgefahren ist, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationsplätze lediglich vier Punkte. Das war nicht das, was man sich vor Saisonbeginn vorgestellt hatte. Beide Seiten, Trainer als auch Verein, sind mit dem bisherigen Abschneiden nicht zufrieden. „Unser Dank gilt Ilker Caliskan für die sehr intensiven und lehrreichen eineinhalb Jahre beim SV Hahnbach als Trainer der 1. Mannschaft“, heißt es abschließend.



Was sagt Caliskan, der vor seinem Engagement in Hahnbach (ab Sommer 2023) unter anderem in Traßlberg, Kauerhof und bei Germania Amberg Trainer war, selbst zu der doch abrupten Trennung? „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Zeit investiert, Qualität zu gewinnen. Am Ende des Tages zählen aber immer noch die Punkte. Hier wollten wir von beiden Seiten mehr. Sportlich gesehen sind wir nicht da, wo wir sein wollen“, so der 44-Jährige auf FuPa-Anfrage.



Eine Nachfolgelösung hat der Bezirksligist schon parat. Interimsmäßig werden die beiden bisherigen spielenden Co-Trainer Franz Geilersdörfer (33) und Fabian Schötz (31) die Saison zu Ende bringen. Ihnen zur Seite steht das Hahnbacher Urgestein Christian Seifert (37). Für die kommende Saison werde man sich neu ausrichten und sich sofort auf die Suche nach einem neuen Trainer machen, teilt der SV Hahnbach darüber hinaus mit.