Paukenschlag beim VfR: Nierstein zieht sich in die C-Klasse zurück

Tore wird der VfR Nierstein so schnell erst einmal nicht mehr in der Bezirksliga bejubeln dürfen. – Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Nierstein. Beim VfR Nierstein beginnt nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ein echter Neuanfang. Nach acht Jahren in der achthöchsten Spielklasse melden die Grün-Gelben in der kommenden Saison nicht wie erwartet in der A-Klasse, sondern nur noch eine aktive Männermannschaft in der C-Klasse. Endgültig habe der Verein die Entscheidung erst am vergangenen Mittwoch getroffen – gemeinsam mit Vorstand und Spielern, sagt der Sportliche Leiter Tim Gerhardt. Nun verändert sich auch das Trainerteam komplett.

Warum der Verein die Reißleine zieht und wie es jetzt weitergehen soll, das erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.