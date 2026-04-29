Paukenschlag beim VfL Theesen: Coach Acar tritt zurück!

Am heutigen Mittwoch verkündete Westfalenligist VfL Theesen überraschend den Rücktritt von Coach Engin Acar. Eine fast fünfjährige Ära als Trainer der 1. Mannschaft endet abrupt, in der Acar den Verein im vergangenen Sommer zurück in die Westfalenliga geführt hatte. Offenbar ist der 40-Jährige "ausgebrannt", weswegen es zu diesem plötzlichen Rücktritt kam, nachdem Acar im Dezember seinen Vertrag eigentlich verlängert hatte. Bereits von 2014 bis 2021 war er im Jugendbereich beim VfL Theesen als Trainer aktiv.

"Für mich war es eine sehr sehr schwierige Entscheidung, weil ich lange Zeit im Verein war und all die Jahre volle Rückendeckung hatte. Es war aber jetzt eine sportliche Entscheidung, die unabdingbar war. Ich sehe mich aktuell nicht in der Lage, die Mannschaft so zu motivieren, wie man sie vor einem Spiel wie gegen Soest motivieren muss. Ich habe in den elf Jahren Trainertätigkeit meine ganze Freizeit in den Fußball gesteckt und bin dem Verein für die tolle und erfolgreiche Zeit sehr dankbar", so Acar gegenüber FuPa Westfalen.

Er stellt zudem klar: "Im Fußball wird ja immer auch viel spekuliert, aber mir liegt aktuell kein Angebot von einem anderen Verein vor und mir geht es auch gesundheitlich gut. Ich würde sagen, ich bin körperlich top fit."