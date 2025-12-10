VfL Theesen: Trainer-Team bleibt - neuer Sportlicher Leiter

Nun hat der VfL Theesen wichtige Weichen gestellt. Entgegen früherer Gerüchte setzt Cheftrainer Engin Acar die erfolgreichen Zusammenarbeit fort. Auch Co-Trainer Timo Niermann bleibt. Dagegen legt der Sportliche Leiter Jörg Pudel aus privaten Gründen sein Amt nieder. Nachfolger ist Olaf Tödtmann.
Tödtmann ist kein Unbekannter im Verein. Er war bereits als Spieler, Trainer und Jugendleiter beim VfL Theesen tätig. In der Meldung des Vereins heißts es: "Mit seinem Sohn in der ersten Mannschaft verwurzelt, kennt er die Vereinsstrukturen bestens und bringt wichtige Erfahrung aus verschiedenen Bereichen mit. Mit der Kombination aus Kontinuität auf der Trainerbank und bewährter Kompetenz in der sportlichen Leitung sieht sich der VfL Theesen gut aufgestellt für die kommende Spielzeit."
Ender Kalkan, Abteilungsleiter Fußball, sagt: "Wir bedanken uns herzlich bei Jörg Pudel für seine engagierte und wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren beim VfL Theesen. Gleichzeitig freuen wir uns, Olaf Tödtmann als neuen sportlichen Leiter begrüßen zu dürfen. Seine starke Identifikation mit dem Verein, sein großes Netzwerk sowie seine menschlichen und sportlichen Qualitäten machen ihn zu einem echten Gewinn – wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Besonders glücklich sind wir außerdem, dass Engin Acar weiterhin als Trainer der 1. Mannschaft an Bord bleibt. Wenn man an den VfL Theesen denkt, denkt man automatisch an ihn – eine zentrale Säule unseres Vereins. Im vergangenen Jahrzehnt hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der Verein sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich stetig weiterentwickelt hat."
Auch Acar hat sich sehr ausführlich in einem offiziellen Statement zu den jüngsten Geschehnissen geäußert: "Liebe VfL Theesen Mitglieder, liebe Fußballfreunde, aus gegebenem Anlass möchte ich mitteilen, dass ich seit Montag nicht mehr im Krankenhaus liege und es mir gut geht. Nach dem Zeitungsbericht am Montag gab es einige Nachfragen und Genesungswünsche. Vielen Dank dafür. Des Weiteren wurde in dieser Woche die
Verlängerung meiner Tätigkeit als Trainer beim VfL Theesen bekannt gegeben.
Gerüchten zufolge wurde verbreitet, dass ich in Theesen zum Saisonende aufhöre. Diese Gerüchte kann ich definitiv dementieren, weil ich mit keinem über meine Tätigkeit beim VfL gesprochen habe, außer mit den Verantwortlichen des VfL Theesen. Jörg und ich haben das Ganze vor fünf Jahren in einer schwierigen Zeit übernommen und über die Jahre viel Engagement und Zeit hineingesteckt. Es war sportlich nicht leicht, weil ich genau wusste, in was für große Fußstapfen ich da trete. Mit Andreas Bandwein hat hier ein Trainer den ganzen Verein geprägt und 16 Jahre lang einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die geleistete Arbeit ist nicht hoch genug zu würdigen! Das kann ich nach fünf Jahren eigener Erfahrungen jetzt besser beurteilen. Sportlich sind wir nach dem Aufstieg 2025 wieder in der Westfalenliga angekommen und wollen alles daransetzen, in dieser Liga zu bleiben. Die Mannschaft, die wir aktuell zur Verfügung haben, ist vor allem charakterlich intakt, und sportlich brauchen wir uns vor keinem Gegner verstecken. Alle Neuzugänge haben sehr gut eingeschlagen. Das haben wir vor allem Jörg zu verdanken.
Wir haben zusammen aber nicht nur sportlich verändert, sondern auch drumherum ist in den Jahren sehr viel passiert: Ob Ausstattung, Kabine, Waschmaschine, Busfahrten oder Verpflegung - oder die besten Fotografen aus unserer Sicht mit Lars und Benji. Wir haben es geschafft, dass jeder Spieler mit seinem Kulturtäschchen kommt, die Tasche ablegt, mit Spaß Fußball spielt und dann die Kulturtasche wieder nach Hause nimmt. Für eine tadellose Wäsche sorgen Sabine und Ronald mit ganz viel Fleiß. Eine absolute „Wohlfühloase“ und für Amateursport
nicht üblich!
Für mich gab es nach der Jahreshauptversammlung und nach der Bekanntgabe, dass Jörg Pudel als sportlicher Leiter nicht mehr zur Verfügung steht, einen Punkt, wo ich entschlossen war, keine weitere Zusage für die neue Saison zu geben. In der spielfreien Woche gab es aber viele Gespräche mit Ender Kalkan (Abteilungsleiter), Heinz-Werner Stork (Geschäftsführer) und Hans Danner (sportlicher Leiter Jugend). Ender, gerade neu mit der Aufgabe vertraut, macht einen prima Job in dem jungen Alter. Heinz-Werner ist für mich einer der Macher des VfL Theesen und sehr wichtig für diesen Verein. Das Vertrauen und die Wertschätzung untereinander sind im Laufe der Jahre immer größer geworden. Mit Hans bin ich 2014 als Trainer angefangen und habe von ihm sprichwörtlich das „Laufen“ gelernt, um eine Struktur als Trainer zu haben - besonders bei der Trainingsarbeit. Diese Leute haben mir nicht nur das Gefühl gegeben, sondern sie haben um mich „gekämpft“. Ein Gespräch mit dem neuen sportlichen Leiter, Olaf Tödtmann, verlief ebenfalls sehr positiv. Für mich war wichtig, dass der ambitionierte Weg (auch wenn er manchmal hügelig ist) weitergeht, und dies wurde mir von allen Seiten bestätigt. Eine gute Jugendarbeit ist hierfür das Fundament!
Der VfL Theesen ist für mich eine Herzensangelegenheit, und ich kann mich voll mit dem Verein identifizieren. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit und auf das zwölfte Jahr. Ich bin sehr stolz, weiter auf dem besten Platz im Bielefelder Amateurfußball sitzen zu dürfen, und für mich ist das eine Besonderheit. Meistens kommen leider einige Personen, die im Hintergrund arbeiten, zu kurz. Daher möchte ich mich bei allen handelnden Personen herzlich für die Unterstützung bedanken (Vorstand, Abteilungsleiter, Geschäftsführer, sportlicher Leiter, Trainer der A-Jugend, Trainer der 2. Mannschaft, Platzwart, Vereinsheim, „Gourmet-Tempel“ und den treuen Zuschauern)."