– Foto: VfL Theesen

VfL Theesen: Trainer-Team bleibt - neuer Sportlicher Leiter Mit einer ausgeglichenen Bilanz überwintert der Aufsteiger auf einen sicheren Mittelfeldplatz. Verlinkte Inhalte Westfalenliga St. 1 VfL Theesen Engin Acar Timo Niermann

Nun hat der VfL Theesen wichtige Weichen gestellt. Entgegen früherer Gerüchte setzt Cheftrainer Engin Acar die erfolgreichen Zusammenarbeit fort. Auch Co-Trainer Timo Niermann bleibt. Dagegen legt der Sportliche Leiter Jörg Pudel aus privaten Gründen sein Amt nieder. Nachfolger ist Olaf Tödtmann.

Tödtmann ist kein Unbekannter im Verein. Er war bereits als Spieler, Trainer und Jugendleiter beim VfL Theesen tätig. In der Meldung des Vereins heißts es: "Mit seinem Sohn in der ersten Mannschaft verwurzelt, kennt er die Vereinsstrukturen bestens und bringt wichtige Erfahrung aus verschiedenen Bereichen mit. Mit der Kombination aus Kontinuität auf der Trainerbank und bewährter Kompetenz in der sportlichen Leitung sieht sich der VfL Theesen gut aufgestellt für die kommende Spielzeit." Ender Kalkan, Abteilungsleiter Fußball, sagt: "Wir bedanken uns herzlich bei Jörg Pudel für seine engagierte und wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren beim VfL Theesen. Gleichzeitig freuen wir uns, Olaf Tödtmann als neuen sportlichen Leiter begrüßen zu dürfen. Seine starke Identifikation mit dem Verein, sein großes Netzwerk sowie seine menschlichen und sportlichen Qualitäten machen ihn zu einem echten Gewinn – wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Besonders glücklich sind wir außerdem, dass Engin Acar weiterhin als Trainer der 1. Mannschaft an Bord bleibt. Wenn man an den VfL Theesen denkt, denkt man automatisch an ihn – eine zentrale Säule unseres Vereins. Im vergangenen Jahrzehnt hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der Verein sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich stetig weiterentwickelt hat."

Auch Acar hat sich sehr ausführlich in einem offiziellen Statement zu den jüngsten Geschehnissen geäußert: "Liebe VfL Theesen Mitglieder, liebe Fußballfreunde, aus gegebenem Anlass möchte ich mitteilen, dass ich seit Montag nicht mehr im Krankenhaus liege und es mir gut geht. Nach dem Zeitungsbericht am Montag gab es einige Nachfragen und Genesungswünsche. Vielen Dank dafür. Des Weiteren wurde in dieser Woche die

Verlängerung meiner Tätigkeit als Trainer beim VfL Theesen bekannt gegeben. Gerüchten zufolge wurde verbreitet, dass ich in Theesen zum Saisonende aufhöre. Diese Gerüchte kann ich definitiv dementieren, weil ich mit keinem über meine Tätigkeit beim VfL gesprochen habe, außer mit den Verantwortlichen des VfL Theesen. Jörg und ich haben das Ganze vor fünf Jahren in einer schwierigen Zeit übernommen und über die Jahre viel Engagement und Zeit hineingesteckt. Es war sportlich nicht leicht, weil ich genau wusste, in was für große Fußstapfen ich da trete. Mit Andreas Bandwein hat hier ein Trainer den ganzen Verein geprägt und 16 Jahre lang einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die geleistete Arbeit ist nicht hoch genug zu würdigen! Das kann ich nach fünf Jahren eigener Erfahrungen jetzt besser beurteilen. Sportlich sind wir nach dem Aufstieg 2025 wieder in der Westfalenliga angekommen und wollen alles daransetzen, in dieser Liga zu bleiben. Die Mannschaft, die wir aktuell zur Verfügung haben, ist vor allem charakterlich intakt, und sportlich brauchen wir uns vor keinem Gegner verstecken. Alle Neuzugänge haben sehr gut eingeschlagen. Das haben wir vor allem Jörg zu verdanken.