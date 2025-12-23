Patriching & List: Bis Sommer Spieler, dann spielender Coach

Nach seinem überraschenden Aus beim Bezirksligisten TSV-DJK Oberdiendorf ist die sportliche Zukunft von Sebastian List geklärt: Der höherklassig erprobte Kicker kehrt zu seinen Wurzeln zurück und schließt sich der DJK Eintracht Patriching an. Beim Tabellensiebten der Kreisklasse Pocking agiert der 35-Jährige bis zum Sommer als Spieler und übernimmt dann zur kommenden Saison zusätzlich den Chefanweiserposten. Der Lehrer folgt auf Christian und Nick Kobler , die seit 2019 auf der Patrichinger Kommandobrücke stehen und mit dem Klub aus dem Passauer Stadtgebiet in dieser langen Zeit Höhen und Tiefen mitgemacht haben. Angreifer Nick Kobler, der seinen Vater Christian tatkräftig unterstützte, erarbeitet sich bei der DJK auf dem grünen Rasen einen enorm hohen Stellenwert und erzielte bis dato 83 Tor für seinen (Noch-)Klub.

"Ich freue mich sehr, dass ich wieder zurück bei meinem Heimatverein bin. Bis Sommer unterstütze ich die Jungs schon als Spieler, genau so das verdiente Trainerteam um Christian und Nick Kobler. Ab Sommer übernehme ich die sportliche Verantwortung als Spielertrainer und möchte mit meiner Erfahrung, den Verein und die Mannschaft weiterentwickeln", lässt Sebastian List verlauten.





Der Verein ist überzeugt, dass List der Mannschaft in allen Bereichen guttun wird. "Mit Sebastian gewinnen wir nicht nur einen Heimkehrer mit emotionaler Bindung zum Verein, sondern einen Offensivspieler mit hoher Spielintelligenz und großer Erfahrung. Wir erwarten uns durch ihn mehr Stabilität in der Kreisklasse – und vor allem zusätzliche Durchschlagskraft in der Offensive", sagt Abteilungsleiter Hermann Bobula. Trotz der ordentlichen Tabellenposition ist der Klassenerhalt für Kapitän Florian Wimmer und seine Teamkameraden noch lange nicht in trockenen Tüchern, den der Vorsprung zur Relegationszone beträgt nur zwei Punkte.