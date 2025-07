Passau eröffnet - Premieren-Matches für Vornbach & Teisbach

Startschuss in der Landesliga Mitte! Mit dem Duell zwischen dem TSV Bad Abbach und dem 1. FC Passau wird am Freitagabend die Spielzeit 2025/2025 eröffnet. Allerdings gehen am Wochenende nur fünf Begegnungen über die Bühne, da sich einige Landesligisten für die 1. BFV-Pokalhauptrunde qualifiziert haben. Unter anderem stehen sich in diesem Wettbewerb der FC Dingolfing und die SpVgg Landshut gegenüber . Ihre Premieren in der dritthöchsten Amateurklasse feiern die DJK Vornbach, die den Niederbayern-Rivalen TSV Bogen zu Gast hat, und der FC Teisbach, der die SpVgg Lam herausfordert. Seine Koffer packen muss hingegen der SSV Eggenfelden, der seine Visitenkarte beim TB 03 Roding abgibt.



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Für uns ist der Gegner natürlich ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen nicht, wie sie drauf sind. Aber wenn ich mir die Spielernamen und deren Vita anschaue, dann sind wir in Habachtstellung. Ein Auftaktsieg wäre natürlich Gold wert. Dieses Ziel, mit einem Sieg in die Landesliga zu starten, wollen wir auch unbedingt angehen – noch dazu vor heimischen Publikum."



Personalien: Neben dem verletzten Keeper Fabian Fuchs müssen aktuell Max Legler und Tobias Pauli ersetzt werden. Mittelfeldmann Tim Pillmeier ist weiter langzeitverletzt. Den Landesliga-Auftakt verpassen außerdem Tim Poschenrieder und Sebastian Pfann.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Alle im Verein freuen sich und sind heiß auf unseren ersten Auftritt in der Landesliga. Die letzten Wochen wurde viel in Eigenleistung gearbeitet, um die Vorgaben des Verbands umzusetzen. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an alle Helfer. Mit Bogen treffen wir auf einen langjährigen Landesligisten und werden dementsprechend gefordert sein. In den Testspielen war unsere Fehlerquote noch zu hoch. Sollte es uns gelingen, diese zu minimieren, bin ich zuversichtlich für unsere Heimpremiere in der Landesliga."



Personalien: Bis auf die Dauerpatienten Alexandros Hatjissavas und Lenni Dambeck sind alle Mann an Bord.







Peter Gallmaier (TSV Bogen): "Unsere Vorbereitung war sehr ordentlich. Die Jungs haben hervorragend mitgezogen und mittlerweile haben wir einen Kader, der auch in der Breite gut besetzt ist. Dementsprechend fahren wir optimistisch nach Vornbach, wenngleich das zum Auftakt gleich eine extrem undankbare Aufgabe ist. Der Gegner ist sehr souverän aufgestiegen und hat eine richtig gute Truppe, die ich beim Testspiel in Hauzenberg selbst begutachtet habe. Das wird gleich eine großer Herausforderung, zumal bei der DJK die Euphorie riesengroß sein wird. Trotzdem werden wir alles versuchen, nicht leer auszugehen."



Personalien: Chefanweiser Gallmaier kann sein Team nicht anleiten, da sein Sohn Markus Hochzeit feiert. Für ihn wird Co-Trainer Michael Schuß das Kommando übernehmen. Verzichten müssen die Rautenstädter auf den gesperrten Makamba Sidibe sowie Michael Kraskov, der sich im Aufbautraining befindet. Für Simon Moosbauer ist das Fußballjahr 2025 nach einem Kreuzbandriss ohnehin gelaufen.











Sa., 19.07.2025, 16:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding SSV Eggenfelden Eggenfelden 16:00 live PUSH



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Eggenfelden hat in der Vorbereitung beinahe alles gewonnen, vor allem der Sieg gegen den Bayernligisten SV Erlbach war beeindruckend. Letzte Saison war vieles auf Spielertrainer Tobias Huber, dem Denker und Lenker im Spiel, zugeschnitten. Unter dem neuen Trainer dürfte sich die Statik verändert haben. Wir selbst haben einen Mega-Umbruch hinter uns. Uns ist bewusst, dass wir als Team noch ein wenig Zeit brauchen, um in der Liga anzukommen. Jedoch werden wir von Anfang an alles investieren, damit dieser Prozess so schnell wie möglich voranschreitet. Dazu wollen wir mutig und mannschaftlich auftreten auftreten und die Tugenden an den Tag legen, die wir selbst beeinflussen können.“



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir sind grundsätzlich zufrieden mit unsere Vorbereitung, konnten die neuen Spieler gut integrieren und zu einer Einheit formen. In Roding wartet eine völlig andere Mannschaft als wie noch beim letzten Aufeinandertreffen im Mai auf uns. Der TB hat quasi die komplette Mannschaft ausgetauscht. Wir wollen ein positives Ergebnis erzielen und erfrischenden Fußball zeigen." Personalien: Bis auf Manuel Schwaighofer und Marius Koskowski sind alle Mann an Bord.







Sa., 19.07.2025, 15:00 Uhr FC Teisbach Teisbach SpVgg Lam SpVgg Lam 15:00 live PUSH