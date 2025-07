Niederbayerischer Pokalschlager: Dingolfing fordert "Spiele" Landshut

Die Saison 2025/26 wird in Niederbayern mit einem Klassiker eingeläutet: In der ersten Runde des Bayerischen Totopokals duellieren sich am Freitagabend der FC Dingolfing und die SpVgg Landshut. Die Partie dürfte auch ein Vorgeschmack auf die Punkterunde sein. Beiden Teams wird in der Landesliga Mitte einiges zugetraut. Anstoß im Isarwald-Stadion ist um 18:30 Uhr.

Den SV Schalding-Heining hatten Jannik Bauer und der FC Dingolfing in der 3. Qualirunde im Elfmeterschießen ausgeschaltet und sich so das Ticket für die 1. Hauptrunde gesichert. – Foto: Paul Hofer







Auch die SpVgg Landshut hat eine gelungene Vorbereitung hinter sich. Am Montag stand noch das Test-Highlight gegen den arabischen Profiklub Al-Nasr SC Dubai, der gerade in Bad Gögging ein Trainingslager absolviert, auf dem Programm. Die "Spiele" schlug sich mehr als achtbar, am Ende mussten sich die Bezirkshauptstädter nur knapp mit 2:3 geschlagen geben. Der noch verletzte Spielertrainer Sebastian Maier sagt vor dem Pokalspiel gegen den FCD: "Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Nach der dann doch intensiven Vorbereitung kann’s jeder kaum erwarten, dass es jetzt wieder um was geht. Unabhängig, ob Pokal oder Liga, wir wollen gut und positiv in die Saison starten. Alle sind motiviert und freuen sich auf ein besonderes Spiel." Neben Spielertrainer Maier fehlen gegen Dingolfing zudem Keeper Andreas Steer und Bastian Gallitzendörfer. Alle anderen Akteure sind fit.