Pasinger Heimauftakt nach Maß

Die Erste der DJK gewinnt auch ihr Heimdebüt der Kreisligasaison gegen den ESV München. Nachdem bereits der Auftakt beim SV München West mit einem 4:1 Erfolg geglückt ist, ging man selbstbewusst in das erste Heimspiel an der Agnes-Bernauer-Straße.

Der ESV versuchte es vor allem mit schnellem Umschaltspiel und kam so in der Folge immer mal wieder ins vordere Drittel, ohne dabei besonders gefährlich zu werden. Die Pasinger dagegen kamen weiterhin zu guten Abschlussmöglichkeiten, wovon Köhler die beste ans Kreuzeck nagelte. So dauerte es bis zur 44. Minute zum nächsten Treffer. Kuttruff schickte Köhler per Steilpass in den Sechzehner, dieser wurde kurz vor dem Fünfmeterraum vom Gegenspieler zu Fall gebracht und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß für die DJK. Mucoli verwandelte gewohnt souverän und so ging es mit einer 3:0 Führung in die Halbzeit.

Der zweite Durchgang wurde dann etwas zerfahren. Immer wieder schlichen sich unnötige Ballverluste im Spielaufbau ein und vorne vergaben unter anderem Mucoli allein vor dem Kepper und Evertz per Kopfball die Vorentscheidung. So hatte man etwas Glück, dass der Schiedsrichter einen Treffer der Gäste wegen vorangegangenem Foulspiel zurückpfiff und auch eine 10-minütige Zeitstrafe ohne Gegentreffer überstanden wurde. Stattdessen machte Kuttruff in der 79. Minute nach einem schlimmen Fehlpass des Gästetorwarts endgültig alles klar und schob zum 4:0 Entstand für Pasing ein.