Pascal Lucas wird neuer Trainer des BV Union Krefeld

In der kommenden Saison wird Pascal Lucas Trainer der 1.Mannschaft des BV Union 05 Krefeld. Die sportliche Leitung konnte Pascal Lucas von unserem Zukunftsprojekt überzeugen.

Pascal Lucas hat als Spieler in einigen Vereinen gespielt, u.a. auch in der Oberliga bei Hamborn 07 und in der Landesliga bei FSV Duisburg und VFB Uerdingen. Die letzten Jahre hat er beim VFB Uerdingen gespielt und möchte nun nach einigen Verletzungen als Trainer einen Neuanfang beim BV Union 05 Krefeld starten.

Pascal Lucas wird eine komplett neue Mannschaft beim BV Union aufbauen und möchte im oberen Drittel der Kreisliga B mitspielen.