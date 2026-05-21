Parsberg verliert Reinwald und Hegelein – Maul nach Prüfening Routinier Reinwald zieht es in seine neue Wahlheimat nach Niederbayern, Rechtsverteidiger Hegelein legt eine Pause ein von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Michael Reinwald war für den TV Parsberg ein wichtiger Eckpfeiler in der Landesliga-Saison 2024/25. Nun hat sich der Routinier gen Niederbayern verabschiedet. – Foto: Charly Becherer

Sehr weit in der Kaderplanung ist man beim TV Parsberg, dem Viertgereihten der abgelaufenen Bezirksliga-Süd-Saison. Vier junge und hoffnungsvolle Neuzugänge wurden bereits vorgestellt. Der Ex-Landesligist sieht sich gerüstet für die kommende Runde. Wie es im Fußballgeschäft so ist, müssen aber auch Abgänge verkraftet werden. Diese wurden nun bekanntgegeben.



Routinier Michael Reinwald hat sich, wie diese Woche bekannt wurde, dem niederbayerischen Kreisliga-Meister FSV Landau angeschlossen. Der langzeitverletzte Jonas Mayer wechselt, wie berichtet, heimatnah zum TSV Deuerling. Außerdem hat sich Rechtsverteidiger Jakob Hegelein dazu entschlossen, eine fußballerische Pause einzulegen. Unterdessen zieht es Talent Pelle Maul, der vorrangig im Parsberger A-Klassen-Team zum Einsatz kam, zu einem bisherigen Ligakonkurrenten des TVP aus der Bezirksliga.

Mit dem 24-jährigen Jakob Hegelein sagt eine absolute Konstante der vergangenen Jahre (vorerst) Lebewohl vom TVP. Jahrelang beackerte er die rechte Abwehrseite. Das Parsberger Eigengewächs hatte großen Anteil an den Aufstiegen in die Bezirks- und Landesliga. 22 Mal kam er in der Landesligasaison 2024/25 zum Einsatz. Kommende Saison steht Hegelein dem Trainerteam um Andreas Pollakowski jedoch nicht mehr zur Verfügung. „Jakob wird eine fußballerische Pause einlegen, dennoch wollen wir uns in aller Ausdrücklichkeit für seinen Einsatz beim TVP bedanken und hoffen, ihn irgendwann wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen – Danke für alles Jakob!“, schreibt der Bezirksligist in den sozialen Plattformen.



Nach zwei Saisons, 58 Liga-Einsätzen für Erste und Zweite sowie zehn Toren, verabschiedet sich Michael Reinwald aus Parsberg. Der ehemalige Jahn-Jugendspieler war speziell in der Parsberger Landesligasaison ein wichtiger Leistungsträger. In der zu Ende gegangenen Saison wurde er vorrangig als „Joker“ von der Bank eingesetzt. Für den Abschied gibt es einen guten Grund: Reinwald ist im niederbayerischen Landau sesshaft geworden, wird im Sommer zum hiesigen Bezirksliga-Aufsteiger FSV Landau/Isar wechseln. „Vielen Dank für deinen Einsatz im TVP-Trikot und alles Gute für deine sportliche und private Zukunft, Reini“, gibt der TVP dem 31-jährigen Mittelfeldspieler mit auf den Weg.





Des Weiteren gab der TV Parsberg am Mittwoch bekannt, dass Pelle Maul zum bisherigen Liga-Kollegen FSV Prüfening wechseln wird. Der Hintergrund: Da der 20-Jährige mittlerweile in der Domstadt wohnt, hat er sich für einen Wechsel zu einem Regensburger Verein entschieden. Der junge Allrounder entwickelte sich in der 2. Mannschaft schnell zum Leistungsträger, schnupperte unter Stefan Weber und Stephan Buckow aber auch ein wenig Landes- und Bezirksliga-Luft. Verletzungsbedingt verpasste er fast die komplette Frühjahrsrunde. Im Prüfeninger Lager darf man sich auf ein hoffnungsvolles und vielseitig einsetzbares Talent freuen. Ob Maul nächste Saison auf seine alten Teamkollegen trifft, steht noch nicht fest. Der FSV kämpft aktuell in der Relegation um den Bezirksliga-Erhalt.