Parsberg verliert Reinwald und Hegelein – Maul nach Prüfening

Sehr weit in der Kaderplanung ist man beim TV Parsberg, dem Viertgereihten der abgelaufenen Bezirksliga-Süd-Saison. Vier junge und hoffnungsvolle Neuzugänge wurden bereits vorgestellt. Der Ex-Landesligist sieht sich gerüstet für die kommende Runde. Wie es im Fußballgeschäft so ist, müssen aber auch Abgänge verkraftet werden. Diese wurden nun bekanntgegeben.
Routinier Michael Reinwald hat sich, wie diese Woche bekannt wurde, dem niederbayerischen Kreisliga-Meister FSV Landau angeschlossen. Der langzeitverletzte Jonas Mayer wechselt, wie berichtet, heimatnah zum TSV Deuerling. Außerdem hat sich Rechtsverteidiger Jakob Hegelein dazu entschlossen, eine fußballerische Pause einzulegen. Unterdessen zieht es Talent Pelle Maul, der vorrangig im Parsberger A-Klassen-Team zum Einsatz kam, zu einem bisherigen Ligakonkurrenten des TVP aus der Bezirksliga.
Mit dem 24-jährigen Jakob Hegelein sagt eine absolute Konstante der vergangenen Jahre (vorerst) Lebewohl vom TVP. Jahrelang beackerte er die rechte Abwehrseite. Das Parsberger Eigengewächs hatte großen Anteil an den Aufstiegen in die Bezirks- und Landesliga. 22 Mal kam er in der Landesligasaison 2024/25 zum Einsatz. Kommende Saison steht Hegelein dem Trainerteam um Andreas Pollakowski jedoch nicht mehr zur Verfügung. „Jakob wird eine fußballerische Pause einlegen, dennoch wollen wir uns in aller Ausdrücklichkeit für seinen Einsatz beim TVP bedanken und hoffen, ihn irgendwann wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen – Danke für alles Jakob!“, schreibt der Bezirksligist in den sozialen Plattformen.
Nach zwei Saisons, 58 Liga-Einsätzen für Erste und Zweite sowie zehn Toren, verabschiedet sich Michael Reinwald aus Parsberg. Der ehemalige Jahn-Jugendspieler war speziell in der Parsberger Landesligasaison ein wichtiger Leistungsträger. In der zu Ende gegangenen Saison wurde er vorrangig als „Joker“ von der Bank eingesetzt. Für den Abschied gibt es einen guten Grund: Reinwald ist im niederbayerischen Landau sesshaft geworden, wird im Sommer zum hiesigen Bezirksliga-Aufsteiger FSV Landau/Isar wechseln. „Vielen Dank für deinen Einsatz im TVP-Trikot und alles Gute für deine sportliche und private Zukunft, Reini“, gibt der TVP dem 31-jährigen Mittelfeldspieler mit auf den Weg.