Deuerling holt Ex-Landesligaspieler und freut sich auf die Kreisliga

22 Siege, vier Unentschieden und keine Niederlage. Der TSV Deuerling hat in der Regensburger Kreisklasse 3 eine absolute Fabelsaison hingelegt. Die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisliga bilden den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Erstmals im neuen Jahrtausend springt der TSV in die höchste Spielklasse des Kreises. Bammel vor dem Kommenden hat man nicht. Vielmehr überwiegt die Vorfreude. Der Kader fürs „Abenteuer Kreisliga“ steht schon so gut wie.
„Jeder hat sich danach gesehnt“, strahlt Sebastian Lau. Der Deuerlinger Fußball-Abteilungsleiter blickt den kommenden Herausforderungen in der Kreisliga 2 total optimistisch entgegen: „Im Verein und gerade innerhalb innerhalb der Mannschaft hat man extrem Bock. Wir gehen voller Vorfreude, aber ohne Druck an die Sache heran. Mal schauen, wo wir am Saisonende stehen werden. Mit dem Klassenerhalt wären wir prinzipiell zufrieden. Ziel ist aber schon das gesicherte Mittelfeld. Den Kader dafür haben wir. Das haben auch vergangene Testspiele gegen Kreisligisten gezeigt, in denen wir eine gute Figur abgegeben haben.“
Längst klar ist, dass Meistertrainer Alexander Heinze auch nächste Saison an der Seitenlinie stehen wird. Der 41-jährige Brunner geht in seine dritte Saison als Deuerling-Coach. „Die Gespräche zum Ende der Winterpause waren eine kurze Geschichte. Klar – wenn du sportlich sehr erfolgreich bist, aufsteigst und auch menschlich alles überragend ist. Abteilungsleitung und das ganze Trainerteam arbeiten super zusammen“, berichtet Lau, der auch einen ersten externen Neuzugang für die neue Saison präsentieren kann. Jener bringt Landesliga-Erfahrung mit an die Schwarze Laber.
Vom TV Parsberg wechselt Jonas Mayer
nach Deuerling. Der 22-jährige Defensivmann spielte in der Jugend für die heimische JFG Brunnenlöwen und wohnt im Nachbardorf Waldetzenberg. „Deswegen hat der Transfer für uns absolut Sinn gemacht“
, bekräftigt Lau. Für Parsberg und Kareth-Lappersdorf bestritt Mayer 38 Landesligaspiele. Ein Kreuzbandriss setzte ihn für die komplette laufende Saison außer Gefecht. „Aktuell ist er im Aufbautraining und plant einen fußballspezifischen Einstieg Ende Juli. Wir geben ihm die Zeit. Er selbst muss sich wohlfühlen und sicher sein. Wenn er voll dazustößt, ist er auf jeden Fall eine Riesenverstärkung für uns.“
Generell sei der TSV Deuerling „immer dran an Spielern, die aus der nahe Umgebung kommen“
, schildert der Abteilungsleiter. „Mit unserem Kader sind wir sehr zufrieden. Er ist qualitativ gut und auch von der Breite her eigentlich perfekt.“
Der komplette Kader bleibe für die Kreisliga zusammen. Auch der Landesliga-erfahrene Stürmer Sigi Ludwig
(35) hänge noch ein Jahr dran. Lediglich altersbedingt gibt es mit Florian Schuch
, Florian Goß
und Sebastian Lau
selbst drei Spieler, die aufhören. „Flo Schuch steht aber weiterhin zur Verfügung, wenn Not am Mann ist. Flo Goß und ich werden uns künftig mehr auf die Abteilungsleitung konzentrieren“
, so Lau. Die entstehenden Lücken auf diesen Positionen gilt es wieder aufzufüllen. Unter anderem mit dem 18-jährigen Tim Robl
, „ein Jugendspieler mit viel Potenzial und ein richtig guter Kicker“
, welcher schon im Frühjahr ein wenig Kreisklassen-Luft schnuppern durfte. Weitere externe Verstärkungen schließt der Funktionär nicht kategorisch aus: „Wir sind noch mit zwei, drei Spielern in Gesprächen. Spruchreif ist da noch nichts.“