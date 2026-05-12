Deuerling holt Ex-Landesligaspieler und freut sich auf die Kreisliga

Mit Jonas Mayer (links) gewinnt der TSV Deuerling einen jungen und höherklassig erprobten Spieler. – Foto: Florian Würthele

22 Siege, vier Unentschieden und keine Niederlage. Der TSV Deuerling hat in der Regensburger Kreisklasse 3 eine absolute Fabelsaison hingelegt. Die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisliga bilden den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Erstmals im neuen Jahrtausend springt der TSV in die höchste Spielklasse des Kreises. Bammel vor dem Kommenden hat man nicht. Vielmehr überwiegt die Vorfreude. Der Kader fürs „Abenteuer Kreisliga“ steht schon so gut wie.

„Jeder hat sich danach gesehnt“, strahlt Sebastian Lau. Der Deuerlinger Fußball-Abteilungsleiter blickt den kommenden Herausforderungen in der Kreisliga 2 total optimistisch entgegen: „Im Verein und gerade innerhalb innerhalb der Mannschaft hat man extrem Bock. Wir gehen voller Vorfreude, aber ohne Druck an die Sache heran. Mal schauen, wo wir am Saisonende stehen werden. Mit dem Klassenerhalt wären wir prinzipiell zufrieden. Ziel ist aber schon das gesicherte Mittelfeld. Den Kader dafür haben wir. Das haben auch vergangene Testspiele gegen Kreisligisten gezeigt, in denen wir eine gute Figur abgegeben haben.“



Längst klar ist, dass Meistertrainer Alexander Heinze auch nächste Saison an der Seitenlinie stehen wird. Der 41-jährige Brunner geht in seine dritte Saison als Deuerling-Coach. „Die Gespräche zum Ende der Winterpause waren eine kurze Geschichte. Klar – wenn du sportlich sehr erfolgreich bist, aufsteigst und auch menschlich alles überragend ist. Abteilungsleitung und das ganze Trainerteam arbeiten super zusammen“, berichtet Lau, der auch einen ersten externen Neuzugang für die neue Saison präsentieren kann. Jener bringt Landesliga-Erfahrung mit an die Schwarze Laber.



