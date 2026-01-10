Pape-Cup: Weitere kurzfristige Absagen, regionale Teams springen ein

Schon am Freitag hatten die Organisatoren des Matthias-Pape-Gedächtnisturniers ihr Improvisationstalent beweisen müssen. Nachdem der Hamburger SV, der SV Werder Bremen und der 1. FSV Mainz 05 ihre Anreise absagen mussten, konnte kurzfristig Ersatz gefunden werden . Am Sonnabend allerdings musste das Organisationsteam für den 23. Pape-Cup noch einmal improvisieren.

Denn auch der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund sagten kurzfristig ab. Beide Teams wollten schon am Freitag anreisen, konnten diesen Plan aber witterungsbedingt nicht umsetzen. Auch aus dem Plan, stattdessen am Sonnabend anzureisen und in einer der Nachmittagsgruppen zu starten, wurde nichts.

Doch auch dieses Mal konnten die Organisatoren schnell reagieren. Mit dem SV Fortuna Magdeburg und dem Haldensleber SC rücken zwei Zweitplatzierte aus den regionalen Qualifikationsturnieren nach. Die Fortunen nehmen den Dortmunder Startplatz in der Gruppe C - Häuser unserer Zukunft ein, der HSC rückt für Schalke in die Gruppe D - WOBAU.