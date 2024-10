Packende Spitzenpartie zwischen Taufkirchen und Wartenberg E-Jugend

Tollen Fußballsport zeigten die E-Jugendteams der BSG Taufkirchen und des TSV Wartenberg. Nach einem Offensiv-Spektakel gewann die BSG 6:4 (4:1).

Als der gemeinhin mit den Regeln einigermaßen vertraute Fußball-Fan staunt man über so manche, sonst nicht bekannte Regel. So gibt es keine Ecke, da wird der Ball um einige Meter zu einer Markierung an der Seitenlinie zurückgelegt, und dann darf geschossen oder auch rein gedribbelt werden. Bei Rückstand mit drei oder mehr Treffern darf die zurückliegende Mannschaft einen Feldspieler mehr einsetzen. Gespielt wird zweimal 30 Minuten, aber nach jeder Viertelstunde gibt es eine kurze Pause.