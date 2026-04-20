Oyten verbessert Position im Titelrennen Glatter Erfolg in Riede von FuPa Lüneburg · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der TV Oyten unterstrich beim MTV Riede wieder einmal seine Meisterschaftsambitionen. Neben dem eigenen Auftritt sorgten die Ergebnisse der Konkurrenz für gute Laune.

Die Aufgabe beim Abstiegskandidaten meisterte der TVO nämlich ziemlich souverän. Manuel Brzozowski stellte die Weichen in der 22. Minute auf Auswärtssieg - 0:1. Anschließend gaben die Gäste weiter den Ton an. Robel Tesfo erhöhte fünf Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff auf 0:2. Der eingewechselte Görkem Colak stellte mit Beginn der Nachspielzeit sogar noch auf 0:3, sodass die zum vierten Mal hintereinander ohne Gegentor auskommenden Gäste genauso hoch wie im Hinspiel siegten.