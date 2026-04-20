Oyten verbessert Position im Titelrennen

Der TV Oyten unterstrich beim MTV Riede wieder einmal seine Meisterschaftsambitionen. Neben dem eigenen Auftritt sorgten die Ergebnisse der Konkurrenz für gute Laune.
Die Aufgabe beim Abstiegskandidaten meisterte der TVO nämlich ziemlich souverän. Manuel Brzozowski stellte die Weichen in der 22. Minute auf Auswärtssieg - 0:1. Anschließend gaben die Gäste weiter den Ton an. Robel Tesfo erhöhte fünf Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff auf 0:2. Der eingewechselte Görkem Colak stellte mit Beginn der Nachspielzeit sogar noch auf 0:3, sodass die zum vierten Mal hintereinander ohne Gegentor auskommenden Gäste genauso hoch wie im Hinspiel siegten.
Zugleich kam der SV Vorwärts Hülsen - punktmäßig mit der besten Ausgangslage - in der Anderlingen nur zu einem Unentschieden. Der Lauf der Heeslinger Reserve endete überraschend gegen Ritterhude (1:2). Sie wird somit wohl nicht mehr ins den Meisterschaftskampf eingreifen können. Die Oytener Chancen stieg dagegen am gestrigen Chancen. Weiter geht es am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen Anderlingen.