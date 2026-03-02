Oyten liefert direkte Antwort und gewinnt Spitzenspiel

– Foto: Lennart Blömer

Die Bezirksliga Lüneburg III meldete sich mit dem Topspiel zwischen dem TB Uphusen und TV Oyten aus der Winterpause zurück. Vor allem die Schlussphase hatte es in sich.

Zuvor besaß der mit acht Siegen am Stück in die Winterpause gegangene TBU mehr Feldanteile. Die beste Möglichkeit zur Führung vergab der sonst so verlässlich treffende Daniel Throl, der einen Elfmeter an den Pfosten beförderte (35.). Fünf Zeigerumdrehungen später traf Egzon Percani auf der Gegenseite zum 0:1. Die Gäste verteidigten den Vorsprung leidenschaftlich. Das Bollwerk wurde erst durchbrochen, als Simon Seekamp den Ball bei einer Abwehraktion unglücklich ins eigene Netz abfälschte (80.). Das 1:1 hatte allerdings nur kurzzeitig Bestand. Keine 180 Sekunden später gelang dem TVO die neuerliche Führung durch Jonathan Bahrs. Den Vorsprung brachte er trotz mehrerer brenzliger Situationen zum Ende hin ins Ziel.