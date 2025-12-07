OSV und Odenkirchen machen es spannend, Brüggen überrollt Dilkrath

Das Spitzentrio gibt sich weiter keine Blöße, geriet dabei unter anderem gehörig ins Schwitzen gerate. Der OSV Meerbusch gab eine zwischenzeitliche 2:0-Führung gegen den 1. FC Mönchengladbach aus der Hand, behauptete sich final aber mit einem 5:3. Auch die SpVg Odenkirchen machte es spannend, feierte gegen den SC Union Nettetal aber noch einen Last-Minute-Sieg. Dramatisch wurde es auch zwischen dem VfL Tönisberg und dem VfR Krefeld-Fischeln, mit einem 5:4 aber mit dem besseren Ausgang für den VfL.

>>> Zum Spielbericht Neuwerk legte schon am Donnerstag vor und behauptete sich gegen die Hausherren aus Wickrath. Der TuS dürfte sich damit wohl aus dem ernsthaften Aufstiegsrennen katapultierte haben, während die Sportfreunde zunächst wieder von der Spitze grüßen. TuS Wickrath – Sportfreunde Neuwerk 0:3

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Luis Erkelentz, Kevin Wolfs, Niklas Clemens, Nils Höffges, Moritz Lambertz (46. Jan Meuser) (79. Sem Mabela Samba), Petar Popovic, Ruben Bruß (46. Dennis Richter), Quinton Washington, Jason Rütten (71. Leart Prebreza) - Co-Trainer: Marc Sanders - Trainer: Gianluca Nurra

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka (46. Marc Nickels), Lasse Buschmann (87. Anton Müller), Leon Jansen (90. Sven Bjarne Witt), Marius Meffert, Berkan Dursun (81. Dominik Klouth), Marwan El Khoulati Haroun, Christian Schultz (67. Emmanuel Adu) - Co-Trainer: Timo Rheindorf - Co-Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Lasse Buschmann (4.), 0:2 Berkan Dursun (12.), 0:3 Berkan Dursun (19.)

Rot: Marwan El Khoulati Haroun (76./Sportfreunde Neuwerk/„Beleidigung“)

Lürrip taumelt weiter in Richtung der Kreisliga-Rückkehr. Schon nach wenigen Minuten nahm die Partie durch den Treffer von Ilay Baris ihren gewohnten Lauf (2.). Ernsthaften Chancen auf ein Comeback wurde noch im ersten Durchgang mit dem Platzverweis für Mirko Subasic (43.) und dem darauffolgenden Doppelschlag durch Dennis Lerche (43., 45.) ein Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar verkürzten die Hausherren in Unterzahl mit dem Treffer von Tiago Simoes Correiea (45., +5), heißer wurde es aber nicht. Zunächst stellte Murat Aslan wieder den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her (59.), Joyeux Badiata sorgte immerhin für Ergebniskosmetik (61.). SV Lürrip – CSV Marathon Krefeld 2:4

SV Lürrip: Marc Rüttgers, Mirko Subasic, Marwin Tim Bachmann (78. Tanyu Engels), Marc Klunk, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül (84. Dogus Nourioglu), Joyeux Badiata, Robert Brüggen, Michael Bohnen, Leonardo Markovic (78. Tim Bekkers), Amant Hani - Trainer: Marc Rüttgers - Co-Trainer: Jonas Derrix - Trainer: Tiago Simoes Correia

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Sebastian Peschel, Marcel Lüft, Lars Wellmans, Marco Grünert (68. Almir Arapovic), Emre Özkaya (90. Elyesa Terzi), Semih Cakir, Murat Aslan, Ilay Baris, Fritz Fiedler (46. Dario Krezic), Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya

Schiedsrichter: Philipp Stroetmann - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Ilay Baris (2.), 0:2 Dennis Lerche (43.), 0:3 Dennis Lerche (45.), 1:3 Tiago Simoes Correia (45.+5), 1:4 Murat Aslan (59.), 2:4 Joyeux Badiata (61.)

Rot: Mirko Subasic (43./SV Lürrip/Foulspiel)

Tönisberg muss weiter auf die Top-Teams abreißen lasen. Kurz vor der Pause ging es erstmals rund. Der anfängliche Führungstreffer durch Cihan Rüzgar (41.) wurde prompt durch Niklas Geraets ausgeglichen (45.). Nach dem Seitenwechsel waren erneut beide Seiten treffsicher, erst Carlo Heinrich für Fischeln, daraufhin Manuel Franken nach einem Kopfball (51.). In der Folge liefen die Gäste dann mit dem Ergebnis weg. Andoni Erice (72.), Heinrich (78.) und Geraets (82.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, erste in der Nachspielzeit pirschte sich Tönisberg mit zwei weiteren Treffern heran, doch ging letztlich leer aus. VfL Tönisberg – VfR Krefeld-Fischeln 4:5

VfL Tönisberg: Fabian Milch, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt (49. Tim Couball), Fabian Kempkens, Janik Dünwald (75. Ronaldo Onuzi), Jawad Ebrahimi, Manuel Franken, Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Bertan Josua Yildiz - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich (80. Denis Shabani), Ben Schubert, Victor Lopez Martin, Niklas Geraets (84. Mohamed Osman), Ndrin Maloku (64. Milosz Nocek), Maximilian Kuznik (59. Ben Sundermann) - Trainer: Jakob Scheller

Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 37

Tore: 1:0 Cihan Mustafa Rüzgar (41.), 1:1 Niklas Geraets (45.), 1:2 Carlo Honoré Heinrich (46.), 2:2 Manuel Franken (51.), 2:3 Andoni Sanchez Valverde Erice (72.), 2:4 Carlo Honoré Heinrich (78.), 2:5 Niklas Geraets (82.), 3:5 Luke Heidrich (90.+1), 4:5 Manuel Franken (90.+2)

Auch die frühe Überzahl spielte Thomasstadt Kempen nicht entscheidend in die Karten. Schlussmann Tobias Jan Honacker wurde nach einer Notbremse vom Unparteiischen Sam Zergan zum Duschen geschickt (22.). In der Folge gelang aber ausgerechnet den Gästen in Unterzahl der erste Stich. Dieumerci Kyanga brachte St. Tönis in Führung (35.). Im zweiten Durchgang glich Jan Keens für den Aufsteiger wieder aus (58.), ehe Kyanga mit seinem zweiten Treffer in Unterzahl für lange Gesichter beim Aufsteiger sorgte. Thomasstadt konnte in der Schlussphase mit dem erneuten Ausgleich - diesmal von Eric Scheuren (86.). immerhin für ein versöhnliches Ende sorgen. Thomasstadt Kempen – SC St. Tönis 1911/20 II 2:2

Thomasstadt Kempen: Marc Boemanns, Patrick Beenen, Tom Kunze, Jonas Struß, Dominique Strathe, Pascal Ulbricht, Lukas Inderhees, Simon Elfering, Eric Scheuren, Lucas Matteo Klaaßen, Alya Keita - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß

SC St. Tönis 1911/20 II: Tobias Jan Honacker, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster, Fabio Mariano, Yigit Taha Siyak, Luke Hamers, Marcel Goretzki, Philipp Kösters (25. Gian-Luca Mariano), Dieumerci Kyanga - Co-Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Florian Verhaag

Schiedsrichter: Sam Zergan

Tore: 0:1 Dieumerci Kyanga (35.), 1:1 Jan Keens (58.), 1:2 Dieumerci Kyanga (74.), 2:2 Eric Scheuren (86.)

Rot: Tobias Jan Honacker (22./SC St. Tönis 1911/20 II/Notbremse)

Nettetal war zunächst gut in der Partie, wollte gegen die favorisierten Gäste eine Duftmarke hinterlassen. Erst mit Fortschreiten der ersten Hälfte wurde die SpVg zwingender. Andrej Ferderer kam dem ersten Treffer auf Vorarbeit von Pascal Moseler schon sehr nahe (24.), Moseler selbst prüfte wenig später auch Jannik Hüge, der einen Abschluss nahe der Strafraumgrenze stark vereitelte (30.). Im zweiten Durchgang tasteten sich die beiden Teams zunächst ab, ehe Odenkirchen nach einem ruhenden Ball den Bann brach. Pascal Schmitz fand mit einem Eckstoß den Kopf von Sven Moseler, der im Strafraum einnickte (58.). Nettetal konnte in der Folge zwar keinen sonderlichen Druck ausüben, doch versprühte weiter den Eindruck im entscheidenden Moment zuschlagen zu können. So nutzt der SCU seine Gelegenheit, als Dustin Herrmann den Abpraller eines Distanzschusses im Tor versenkte (81.). In der Folge hatten beide Seiten durchaus noch die Chance auf den Siegtreffer, der sollte aber den Gästen gelingen. Moseler zeigte seine Klasse und vollendete mit einem platzierten Abschluss aus der Distanz (90. +2). Dadurch bleibt Odenkirchen in unmittelbarer Schlagdistanz zu den beiden Kontrahenten im Aufstiegsrennen. SC Union Nettetal II – SpVg Odenkirchen 1:2

SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Luca Adrians, Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Cedric Lappessen, Sean Herrmann, Thomas Jan Lepiorz, Dustin Herrmann - Trainer: Marco Stenzel

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin, Ayman Kaibouss, Sven Moseler, Jan Pflipsen (65. Simon Beermann), Semir Purisevic (78. Vincent Schleifer), Pascal Moseler, Andrej Ferderer (69. Anton Höpfner), Justin Butterweck (46. Pascal Schmitz), Evgenij Pogorelov (84. Yannic Wolf) - Trainer: Simon Sommer

Tore: 0:1 Sven Moseler (58.), 1:1 Dustin Herrmann (81.), 1:2 Pascal Moseler (90.+2)

Beide Teams mussten sich zunächst an die nasskalten Bedingungen gewöhnen. Den ersten Stich setzte dann schließlich der SSV. Nachdem kurz zuvor noch Gerrit Lenssen die große Chance zur Führung liegenließ (26.), machte es kurz darauf Timo Claßen besser. Am Ende einer Umschaltsituation schloss der 30-Jährige zur Führung ab (29.). Mit der knappen Führung musste sich Grefrath dann im weiteren Spielverlauf begnügen, der Aufsteiger durfte weiterhin auf den Coup hoffen. Doch spätestens nach der Gelb-Roten Karte für Benjamin Hilgers (70.) wurde die Angelegenheit zur Mammutaufgabe für die Gäste. Weitere Treffer blieben aber aus. Grefrath schiebt sich an Wickrath vorbei auf den fünften Tabellenrang.

SSV Grefrath 1910/24 – Türkiyemspor Mönchengladbach 1:0

SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Moritz Leutgeb, Timo Claßen (71. Vensan Klicic), Gerrit Lenssen (87. Maurice Leier), David Pries (63. Tim Weiner), Niklas Schmitz (90. Jan Lauterbach), Fynn Glutting, Luis Neber, Lukas Hanssen (90. Lorik Rashkaj) - Trainer: Alexander Thamm - Co-Trainer: Felix Schade

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan, Benjamin Hilgers, Ilias Kayhani, Osama Hida Abdeslami, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila, Abdülhakim Yildirim, Murat Ok (67. Oussama Mansour), Semih Simsek - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

Tore: 1:0 Timo Claßen (29.)

Gelb-Rot: Benjamin Hilgers (70./Türkiyemspor Mönchengladbach/Foul)

Die Partie schien zunächst ihren erwarteten Lauf zu nehmen. Jeweils nach einer Umschaltsituation traf Frederic Klausner überlegt zur frühen Führung (5.), die Lars Stieger nach starker Vorarbeit von Marc Rommel kurz darauf verdoppelte (7.). In der Folge konnte sich der 1. FC größtenteils fangen, kam aber etwas unverhofft wieder ins Spiel. Theodor Pollino konnte die Kugel nach einem Eckball nicht kontrollieren und ließ diese abtropfen, Batuhan Türkyilmaz bedankte sich und schob zum Anschluss ein (30.). Die Hausherren waren nun gut im Spiel und erhielten nach dem Seitenwechsel das nächste Präsent. Erneut war Keeper Pollino beteiligt, der diesmal Aron Nasufi die Kugel in die Füße spielte, der 18-Jährige blieb cool und schloss zum Ausgleichstreffer ab (46.). Der OSV war nun gefordert und erhöhte die Schlagzahl. Am Ende einer guten Phase des Tabellenführers gelang der nächste Doppelschlag. Junior Steuer brachte Osterath nach Flanke von Rommel wieder in Führung (66.), woraufhin Philipp Schmelzer per Distanzschuss erhöhte (68.). Der 1. FC ließ sich aber auch davon nicht wesentlich beeindrucken, Johovahni Massamba brachte seine Farben mit einen Kopfballtreffer wieder auf einen Treffer heran (74.). In der Schlussphase kochten dann auch noch die Emotionen hoch, sowohl Marko Ilic per Ampelkarte (86.) als auch Fabian Hermann mit dem glatt roten Karton (88.) mussten das Feld vorzeitig verlassen. Marvin Höffges machten schlussendlich den Deckel auf eine turbulente Partie. 1. FC Mönchengladbach – OSV Meerbusch 3:5

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Gökalp Cakmak, Batuhan Türkyilmaz, Nordin Wette, Joed Landos, Taylan Özdemir, Marko Ilic, Abel Calenus, Brandon Mafimbu Mazanga, Berkan Türkyilmaz, Aron Nasufi - Trainer: Florian Wittkopf

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luis Mick Heich, Marvin Höffges, Frederic Klausner (90. Kennet Kaminski), Marcel Schmelzer (61. Jonas Kunft), Timo Fabian Kaufmann (52. Angelo Recker), Junior Rainer Dos Santos Steuer (78. Luca Finn Pohlmann), Marc Rommel, Lars Stieger, Saba Khargelia (52. Philip Schmelzer) - Trainer: Dominik Voigt

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 43

Tore: 0:1 Frederic Klausner (5.), 0:2 Lars Stieger (7.), 1:2 Batuhan Türkyilmaz (30.), 2:2 Aron Nasufi (46.), 2:3 Junior Rainer Dos Santos Steuer (66.), 2:4 Philip Schmelzer (68.), 3:4 Joed Landos (74.), 3:5 Marvin Höffges (90.+3)

Gelb-Rot: Marko Ilic (86./1. FC Mönchengladbach/Foulspiel)

Rot: Fabian Hermann (88./1. FC Mönchengladbach/Tätlichkeit)

Bockum kann sich mit einem Dreier gegen den Vorletzten etwas aus dem Keller lösen. Hendrik Holtz (7.) und Patrick Pasthy (51.) erzielten die entscheidenden Treffer zugunsten der Gäste. Viersen befindet sich auch trotz der Pleite weiter in Schlagdistanz zum rettenden Ufer.

1. FC Viersen – TSV Krefeld-Bockum 0:2

1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Yassine Janah, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost, Rabbi Tony Da Silva, Marvin Stefan Struckmann, Ivan Jajetic, Maikel Mitchel Koeman - Trainer: Stephan Houben

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Wale Afees Arogundade, Lukas Gwosdz, Hun Brandon Danh Do, Abdul Hassan Barrie, Christian Tönnißen, Hendrik Holtz, Valon Xhaferi - Trainer: Tino Reucher

Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg)

Tore: 0:1 Hendrik Holtz (7.), 0:2 Patrick Pasthy (51.)

Brüggen stellt nicht ohne Grund die stärkste Offensive der Liga. Mit vier Treffern von Goalgettern Nils Bonsels (23., 32., 39., 77.), davon drei alleine in der ersten Hälfte, überrollte Brüggen die Gäste aus Dilkrath. Effektiv stellten sich schon nach den ersten 45 Minuten nicht mehr die Frage nach dem Sieger der Partie. Immerhin konnten die Fortuna im zweiten Durchgang noch durch Torben Esser (58.) und Jade Liam Diane (84.). für Schadensbegrenzung sorgen. TuRa Brüggen – DJK Fortuna Dilkrath 7:2

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Jan Grylak, Kacper Ciupa, Robin Hürckmans, Justin Samuel Pahl, Erdem Yildiray Eroglu, Florian Storms, Nils Bonsels - Trainer: Markus Müller

DJK Fortuna Dilkrath: Elias Randerath, Louis Claser, Mats Zechlin, Torben Esser, Niklas Mülders, Simon Viethen, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas, Luk Zechlin, Moritz Münten, Burhan Kazmaci - Trainer: Björn Feldberg

Schiedsrichter: Daniel Nowotnick (Sonsbeck)

Tore: 1:0 Nils Bonsels (23.), 2:0 Volkan Akyil (27. Handelfmeter), 3:0 Nils Bonsels (32.), 4:0 Nils Bonsels (39.), 5:0 Erdem Yildiray Eroglu (49.), 6:0 Kacper Ciupa (56.), 6:1 Torben Esser (58.), 7:1 Nils Bonsels (77.), 7:2 Jade Liam Diane (84.)

So geht es weiter

17. Spieltag

12.12.25 OSV Meerbusch - SV Lürrip

12.12.25 TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Mönchengladbach

12.12.25 VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24

13.12.25 SpVg Odenkirchen - Thomasstadt Kempen

13.12.25 SC St. Tönis 1911/20 II - TuRa Brüggen

14.12.25 Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Viersen

14.12.25 CSV Marathon Krefeld - VfL Tönisberg

14.12.25 Türkiyemspor Mönchengladbach - SC Union Nettetal II

14.12.25 DJK Fortuna Dilkrath - TuS Wickrath