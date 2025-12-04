Bezirksliga: Sportfreunde Neuwerk gewinnen Derby beim TuS Wickrath

Die Sportfreunde Neuwerk haben sich am Donnerstagabend für mindestens 67 Stunden wieder eindrucksvoll an der Tabellenspitze der Bezirksliga, Gruppe 3 zurückgemeldet. Im Mönchengladbacher Derby beim TuS Wickrath gewannen die Neuwerker mit Trainer Dony Karaca klar mit 3:0 und grüßen damit nach dem 2:2 am Sonntag gegen TuRa Brüggen wieder von ganz oben. Der OSV Meerbusch, der am Sonntag an den Neuwerkern vorbeigezogen war, muss am Sonntag beim 1. FC Mönchengladbach ran.
Die Neuwerker legten dabei an der Poststraße in Wickrath gleich los wie die Feuerwehr, gingen schon nach vier Minuten durch Lasse Buschmann in Führung, der mit dem Kopf sein sechstes Saisontor erzielte. Auf sechs Treffer kommt nun auch Berkan Dursun, dem in der 12. und 19. Minute einen Doppelpack folgen ließ. Damit war die Partie im Prinzip schon sehr früh gegen die Auswahl von Gianluca Nurra entschieden, die auf vier Zähler an die Neuwerker hätte heranrücken können, nun aber zehn Zähler hinter dem Lokalrivalen liegt.
Den Vorsprung brachten die Neuwerker dann 70 Minuten lang routiniert über die Zeit, die Defensive um Kapitän Tristan Yannick Benten blieb bis zum Ende ohne jeden Gegentreffer.
TuS Wickrath – Sportfreunde Neuwerk 0:3
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Luis Erkelentz, Kevin Wolfs, Niklas Clemens, Nils Höffges, Moritz Lambertz (46. Jan Meuser) (79. Sem Mabela Samba), Petar Popovic, Ruben Bruß (46. Dennis Richter), Quinton Washington, Jason Rütten (71. Leart Prebreza) - Trainer: Gianluca Nurra
Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka (46. Marc Nickels), Lasse Buschmann (87. Anton Müller), Leon Jansen (90. Sven Bjarne Witt), Marius Meffert, Berkan Dursun (81. Dominik Klouth), Marwan El Khoulati Haroun, Christian Schultz (67. Emmanuel Adu) - Trainer: Erdogan Karaca
Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lasse Buschmann (4.), 0:2 Berkan Dursun (12.), 0:3 Berkan Dursun (19.)