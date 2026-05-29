 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

OSV Meerbusch nutzt letzte Chance, Nettetal II verliert klar

Bezirksliga 3: OSV Meerbusch beendet die Saison mit einem klaren Sieg und hat Rang zwei sicher, doch Sportfreunde Neuwerk kann aus eigener Kraft Meister werden - SC Union Nettetal II verpasst Big Points im Abstiegskampf.

von André Nückel · Heute, 22:36 Uhr · 0 Leser
Die OSV-Saison ist vorbei.
Die OSV-Saison ist vorbei. – Foto: Michael Zöllner

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 33 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3:

Der OSV Meerbusch hat seine Saison mit einem deutlichen Heimsieg gegen den 1. FC Mönchengladbach beendet und die Führung ausgebaut. Sicher ist damit mindestens die Aufstiegs-Relegation, die Meisterschaft aber noch nicht, weil Sportfreunde Neuwerk mit zwei Spielen weniger aus eigener Kraft vorbeiziehen kann. Im Tabellenkeller verpasste SC Union Nettetal II bei der SpVg Odenkirchen wichtige Punkte.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

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Heute, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
5
0
Abpfiff

Der OSV Meerbusch hat seine Saison mit einem klaren 5:0 gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Mönchengladbach beendet und den Druck auf Sportfreunde Neuwerk noch einmal erhöht. Frederic Klausner brachte den Tabellenführer in der 35. Minute in Führung, danach blieb es lange beim knappen Vorsprung. Erst in der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich.

Timo Fabian Kaufmann erhöhte in der 77. Minute auf 2:0, ehe Tim Tetzlaff nur drei Minuten später nachlegte. Kaufmann traf in der 84. Minute erneut, Tetzlaff setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+1). Meerbusch steht damit bei 79 Punkten und hat mindestens Rang zwei sicher. Da Neuwerk bei 74 Punkten noch zwei Partien offen hat, kann der Verfolger die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg aber weiterhin aus eigener Kraft holen.

Heute, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
4
0
Abpfiff

Die SpVg Odenkirchen hat ihre starke Saison mit einem klaren 4:0 gegen SC Union Nettetal II fortgesetzt. Für die Gäste war es im Abstiegskampf eine verpasste Chance, da der Vorsprung auf den Relegationsplatz bei drei Punkten bleibt und der 1. FC Viersen noch Druck ausüben kann.

Odenkirchen stellte früh die Weichen: Daniel Pfaffenroth traf in der 19. Minute zur Führung, Samuelson Forestal erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (34.). Nach dem Seitenwechsel legte Michael Bohnen das dritte Tor nach (49.), ehe der eingewechselte Konstantine Jamarishvili in der Schlussphase den 4:0-Endstand erzielte (85.). Odenkirchen festigt damit Rang drei, während Nettetal II wichtige Big Points im Kampf um den direkten Klassenerhalt liegen lässt.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:00live
Spieltext SC St. Tönis II - Thomasstadt

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:15
Spieltext Türkiyemspor - SSV Grefrath

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:30
Spieltext VfR Fischeln - Tönisberg

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:30live
Spieltext TSV Bockum - FC Viersen

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:00live
Spieltext SF Neuwerk - TuS Wickrath

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:30live
Spieltext DJK Dilkrath - Brüggen

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath
So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen
So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach

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