OSV Meerbusch nutzt letzte Chance, Nettetal II verliert klar

Die OSV-Saison ist vorbei. – Foto: Michael Zöllner

Der OSV Meerbusch hat seine Saison mit einem deutlichen Heimsieg gegen den 1. FC Mönchengladbach beendet und die Führung ausgebaut. Sicher ist damit mindestens die Aufstiegs-Relegation, die Meisterschaft aber noch nicht, weil Sportfreunde Neuwerk mit zwei Spielen weniger aus eigener Kraft vorbeiziehen kann. Im Tabellenkeller verpasste SC Union Nettetal II bei der SpVg Odenkirchen wichtige Punkte.

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Der OSV Meerbusch hat seine Saison mit einem klaren 5:0 gegen den bereits abgestiegenen 1. FC Mönchengladbach beendet und den Druck auf Sportfreunde Neuwerk noch einmal erhöht. Frederic Klausner brachte den Tabellenführer in der 35. Minute in Führung, danach blieb es lange beim knappen Vorsprung. Erst in der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. Timo Fabian Kaufmann erhöhte in der 77. Minute auf 2:0, ehe Tim Tetzlaff nur drei Minuten später nachlegte. Kaufmann traf in der 84. Minute erneut, Tetzlaff setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+1). Meerbusch steht damit bei 79 Punkten und hat mindestens Rang zwei sicher. Da Neuwerk bei 74 Punkten noch zwei Partien offen hat, kann der Verfolger die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg aber weiterhin aus eigener Kraft holen.

Die SpVg Odenkirchen hat ihre starke Saison mit einem klaren 4:0 gegen SC Union Nettetal II fortgesetzt. Für die Gäste war es im Abstiegskampf eine verpasste Chance, da der Vorsprung auf den Relegationsplatz bei drei Punkten bleibt und der 1. FC Viersen noch Druck ausüben kann. Odenkirchen stellte früh die Weichen: Daniel Pfaffenroth traf in der 19. Minute zur Führung, Samuelson Forestal erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (34.). Nach dem Seitenwechsel legte Michael Bohnen das dritte Tor nach (49.), ehe der eingewechselte Konstantine Jamarishvili in der Schlussphase den 4:0-Endstand erzielte (85.). Odenkirchen festigt damit Rang drei, während Nettetal II wichtige Big Points im Kampf um den direkten Klassenerhalt liegen lässt.

Spieltext SC St. Tönis II - Thomasstadt

Spieltext Türkiyemspor - SSV Grefrath

Spieltext VfR Fischeln - Tönisberg

Spieltext TSV Bockum - FC Viersen

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk TuS Wickrath TuS Wickrath 15:00 live PUSH

Spieltext SF Neuwerk - TuS Wickrath

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath TuRa Brüggen Brüggen 15:30 live PUSH

Spieltext DJK Dilkrath - Brüggen

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - 1. FC Mönchengladbach

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC Union Nettetal II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Thomasstadt Kempen

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath

So., 31.05.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfL Tönisberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Viersen

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen

Sa., 06.06.26 18:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath

So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach