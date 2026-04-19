Osthoff-Doppelpack bringt BW Dingden auf die Derby-Siegerstraße Mit 3:2 hat Blau-Weiß Dingden das Derby beim SV Biemenhorst gewonnen und die Abstiegssorgen des Konkurrenten damit noch weiter gesteigert. von Marcel Eichholz · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Moritz Osthoff stellt mit seinem Doppelpack die Weichen auf Sieg. – Foto: Marcel Eichholz

Am Boden lagen die Spieler des SV Biemenhorst nach Abpfiff des Derbys in der Oberliga Niederrhein gegen Blau-Weiß Dingden. Erst viel zu spät wachte der SVB auf und nahm den Kampf an. Im anschließenden Kreis wurde sich so richtig die Meinung gegeigt. "Fehlende Einstellung", "keine Eier", "jede Woche derselbe Mist" waren nur einige der gefallenen Worte. Auch Coach Marc Gebler war bedient.

Von Beginn an machte der Gast aus Dingden Druck, die Hausherren waren um Ballbesitz bemüht, um so ins Spiel zu finden. Insgesamt fehlte es im ersten Durchgang beim SVB aber an allem. Es war keine Intensität im Spiel, die Zweikämpfe wurden nicht richtig angenommen und so wirklich schien niemand den Ball haben zu wollen. Dingden nutzte die Räume und legte sich den Gegner zurecht. Besonders wenn es das Team von Sebastian Amendt mal schnell machte, wirkte die Biemenhorster Defensive überfordert. Eine solche Szene endete nach 22 Minuten mit einem Abschluss von Moritz Osthoff aus kurzer Distanz, der von einem Verteidiger in höchster Not noch pariert werden konnte.

Kurz darauf war das nicht möglich und Osthoff stellte auf 1:0 für Dingden (27.). Nur drei Minuten später verhinderte nur eine knappe Abseitsposition seinen nächsten Torerfolg, als er wenige Augenblicke später völlig frei stand, hätte er indes nachlegen müssen (30.). Aus dem Nichts kam Biemenhorst dann zu einer wirklich guten Gelegenheit. Im Strafraum kam der Ball zu Jannis Schmitz, der sich um die eigene Achse drehte und gleich abzog. Sein Versuch ging jedoch weit über den Querbalken (37.). Wie es richtig geht, zeigte einmal mehr Osthoff. Fünf Minuten vor der Pause vollstreckte er nach schöner Kombination und schnürte so den Doppelpack. Puhe-Doppelpack kommt zu spät Gebler, der sich nach dem Pausenpfiff noch lange mit seinem Assistenten beraten hatte, reagiert und brachte Dardan Pepa sowie Max Peerenboom für Ferdinand Schulte und Schmitz. Die Wechsel machten sich gleich bemerkbar, Biemenhorst war besser drin. Aus guter Position verzog Peerenboom zehn Minuten nach seiner Einwechslung, doch er machte deutlich, dass sich der SVB noch keineswegs aufgegeben hatte. Auf der Gegenseite brachte Christian Gurny nach einem Eckball nicht genügend Druck hinter seinen Kopfball, sodass es bei der trügerischen Zwei-Tore-Führung blieb (60.). Sehenswert war schließlich das 3:0 durch David Hulshorst, der mit ganz viel Gefühl den Ball über den herauseilenden Keeper lupfte und für die Vorentscheidung sorgte (67.).