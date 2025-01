Axel Dichtl leitet künftig die SpVgg Osterhofen an – Foto: Geisler / Montage: Kirchberger

Osterhofen: Dichtl und Dellnitz übernehmen Coaching Die beiden A-Lizenzinhaber werden beim runderneuerten Bezirksligisten als Trainer-Doppelspitze fungieren +++ Fachmann für Scouting- und Teammanagementbereich soll noch verpflichtet werden Verlinkte Inhalte Bezirksliga Ost Osterhofen Axel Dichtl Marco Dellnitz

Die SpVgg Osterhofen macht Nägel mit Köpfen und geht mit einem Trainer-Duo in die Restrückrunde der Bezirksliga Ost. Sportdirektor Marco Dellnitz wird eine Doppel-Funktion übernehmen und gemeinsam mit Axel Dichtl versuchen, die Mannschaft um Kapitän Tobias Lemberger aus dem Tabellenkeller zu führen. Dichtl stand bis Oktober auf der Kommandobrücke des 1. FC Passau, mit dem er vergangenen Sommer den Aufstieg in die Landesliga realisieren konnte. Tolle Erfolge konnte der 50-Jährige in der Vergangenheit auch schon mit dem FC Salzweg (u.a. BOL-Aufstieg und Niederbayerischer Hallenmeister) sowie dem VfB Straubing - unter Dichtls Regie schafften die Gäubodenstädter 2015 den Sprung in die Bezirksliga - feiern.

"Der Verein ist sehr glücklich, dass wir mit Axel einen menschlich und fachlich absoluten Top-Mann für das Trainerteam gewinnen konnten. Es waren sehr harmonische Gespräche. Ich war sehr angetan von seiner Euphorie und dem Willen, hier etwas zu gestalten. Wir haben nun zwei A-Lizenzinhaber auf dem Trainingsplatz stehen. Gemeinsam werden wir den Bereich des Individualtrainings forcieren, der unseres Erachtens immer wichtiger wird. Wir wollen den Spielern, die sich in unseren Reihen befinden oder sich uns anschließen wollen, eine gute Trainingsqualität bieten. Die Aufgabenteilung wurde intern besprochen. Unser gemeinsames Ziel ist es, hart zu arbeiten, so dass wir sportlich und gesellschaftlich wieder erfolgreiche Zeiten in Osterhofen sehen werden. Wir alle werden einen langen Atem haben und unsere Ziele verfolgen", gibt Sportdirektor Marco Dellnitz zu Protokoll.







Marco Dellnitz (re.) wird neben seinem Job als Sportdirektor mit Dichtl die Mannschaft trainieren – Foto: Stefan Ritzinger









Axel Dichtl kehrt nach einer kurzen Auszeit zurück auf die regionale Bühne und möchte mit seinem neuen Klub eine Aufholjagd starten. "Eigentlich hatte ich vor, bis zum Sommer eine Pause einzulegen und habe deshalb auch einige Angebote ausgeschlagen. Die Gespräche mit Marco waren aber so positiv, dass ich mich entschieden habe, das Projekt in Osterhofen zu unterstützen. Wir wollen gemeinsam etwas entwickeln und anstoßen. Auch wenn die sportliche Ausgangslage alles andere als positiv ist, werden wir alles daran setzen, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marco und den Jungs", sagt Dichtl.









Der Klub hat zudem geplant im Bereich Scouting und Teammanagement noch einen weiteren Fachmann zu verpflichten. "Wir sind sehr stolz, dass wir mit Axel und Torwart-Trainer Stefan Irmen absolute Fachleute auf ihrem Gebiet in unseren Reihen haben. Ich muss die Arbeit von Stefan an dieser Stelle hervorheben. Er macht sich sehr viel Gedanken, seinen Bereich ständig zu verbessern - unter anderem mit Videoanalyse - und auch rund um den Verein enorm viel leistet", betont Dellnitz.