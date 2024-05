Der SV Hutthurm geht als Titelverteidiger in das Pokal-Endspiel gegen den SV Garham – Foto: Robert Geisler

Ost-Pokalfinale: Highlight für Garham, Hutthurm in Bredouille Der Titelverteidiger ist drei Tage vor dem Liga-Kracher gegen Passau im Endspiel gefordert Verlinkte Inhalte Totopokal Ndb. Ost Hutthurm Garham

In Kirchberg vorm Wald steigt am Mittwoch (Anstoß 17 Uhr) das Totopokal-Finale des Fußballkreis Ost. Mit dem SV Garham und dem amtierenden Titelträger SV Hutthurm stehen sich zwei Teams gegenüber, die sich aus dem Bezirksliga-Alltag gut kennen und dort erst Anfang April die Klingen kreuzten. "Huading" behielt seinerzeit mit 3:2 die Oberhand und würde diesen Erfolg natürlich gerne wiederholen. Der Sieger erhält von LOTTO-Bayern einen Siegerscheck in Höhe von 1.000 Euro ist in der ersten Hauptrunde des BFV-Totopokals dabei, in der mit etwas Glück sogar ein Gegner aus dem Profibereich möglich ist.





Jonas Moser (Spielertrainer SV Garham): "Die Vorfreude der Mannschaft auf dieses Spiel ist riesig. Nach dem Sieg am Wochenende in der Liga können wir auch diese Partie mit mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen angehen. Wir kennen Hutthurm mittlerweile gut aus der Liga. Dementsprechend wissen wir, welche Top-Mannschaft das ist, die nur schwer zu bezwingen ist. Um das dennoch zu schaffen, werden wir uns einen genauen Plan zurecht legen. Unser Team freut sich auf eine Top-Kulisse und wird mit allem was sie hat, versuchen das Finale zu gewinnen."



Personalien: Christian Gotzler ist nach seinem Platzverweis im Halbfinale gesperrt. Simon Lieb fehlt ebenso. Ob Michael Stiller dabei sein kann, ist noch fraglich.









Albert Krenn (Trainer SV Hutthurm): "Der Pokal ist oft Fluch und Segen zugleich. So ist es auch in unserem Fall. Wir haben innerhalb von sechs Tagen drei Spiele, vor allem steht am Samstag der Kracher gegen den 1. FC Passau auf dem Programm. Trotz der Wichtigkeit dieser Liga-Partie werden wir keine personellen Experimente machen und wollen gegen Garham gewinnen. Das ist aber ein richtig gute Mannschaft, die im Zentrum richtig stark besetzt ist und mit Zankl einen herausragenden Torjäger in ihren Reihen hat. Etwas schade finde ich es, dass das Finale - wie schon im Vorjahr - auf einem sehr kleinen Platz stattfindet."





Personalien: Neben den Langzeitausfällen ist auch der beruflich stark eingespannte Johannes Hofbauer aktuell keine Option. Max Freund fehlt verletzungsbedingt.