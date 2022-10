Osman Ogus ist der »FuPa-Spieler der Woche« FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für die Stuttgarter Mannschaften

FuPa Stuttgart präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Auch weitere Angaben wie Art des Tores, Torvorlagen usw., die von den FuPa-Vereinsverwaltern eingetragen werden, spielen eine Rolle. In die Wertung kommen alle Punktspiele, die von Montag bis Sonntag stattfanden. Jeder Spieler muss mindestens einen Einsatz in diesem Zeitraum haben.

Der Stürmer des SV Özvatan Stuttgart hat mit seinem Team in der Kreisliga B1 Stuttgart gegen den FV Germania Degerloch II mit 10:1 gewonnen . Zum klaren Heimsieg steuerte Ogus gleich fünf Treffer und drei Vorlagen bei. In den bisherigen sieben Ligaeinsätzen kommt der 26-Jährige auf 16 Tore und sechs Vorlagen. Mit dem SV Özvatan steht Ogus auf dem zweiten Rang der Kreisliga B1.

__________________________________________________________________________________________________

