Osdorfs neue Ligatrainer kommen aus den eigenen Reihen Der TuS Osdorf setzt auf Identifikationsfiguren aus dem Verein.

Beim Oberligisten TuS Osdorf wird sich seit Ende Oktober nach einem neuen Trainer umgeschaut. Nach der Trennung von Philipp Obloch war diese Stelle am Blomkamp vakant. Interimsweise übernahm Koray Gümüs, der bisherige Co-Trainer, die Geschicke der Ligamannschaft. Nun konnte sich der Verein mit drei ehemaligen Spielern und „Clubidentifikationsfiguren“ für die Übernahme des Teams einigen. Drei Personen die diesen Verein, den Stadtteil und die Blomkamp-DNA bereits seit sehr langer Zeit in sich tragen.

In der Bezirksliga West steht die Zweitvertretung des TuS Osdorf nach elf Spieltagen ohne eine Niederlage auf dem ersten Tabellenplatz. Auch dank ihres Trainers und Ex-Oberligaspielers Bennet Krause (34). Doch laut dem Onlineportal „fussifreunde.de“ soll der ehemalige Kapitän der Ligamannschaft diese nun als Cheftrainer fest übernehmen. Ebenfalls mit hochgezogen werden soll sein Cousin Torben Krause (34), der mit Bennet Krause viele Male gemeinsam auf dem Feld um Punkte kämpfte und ihn in der Trainertätigkeit bei den 2. Herren unterstützte. Komplettiert wird das neue Trio durch den ehemaligen Osdorf-Stürmer Antonio Ude (41), der den Posten des zweiten Co-Trainers übernehmen soll. Zusammen standen die drei in ihrer Vergangenheit insgesamt 496mal für den TuS Osdorf auf dem Platz. Sie wissen, was es bedeutet, ein Teil des Vereins zu sein. Sie leben den TuS Osdorf bereits seit vielen Jahren.