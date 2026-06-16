Ordentlich Rotation im Bayernliga-Kader des SSV Jahn II Acht Akteure aus der U19 stoßen fest zum Ensemble des neuen Trainers Lukas Baumer von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Eigengewächs und Ex-Profi Björn Zempelin (links) ist zurück beim SSV Jahn Regensburg. Und soll in der Bayernliga-U21 eine Führungsrolle einnehmen. – Foto: Wolfgang Zink

Vierzehnter in der Hinrundentabelle, Sechster in der Rückrundentabelle. Das allein verdeutlicht schon die Entwicklung der blutjungen Mannschaft des SSV Jahn II während der abgelaufenen Bayernliga-Runde. Zur Winterpause noch stark abstiegsgefährdet, schlossen die Regensburger die Saison letztlich sogar noch auf einem einstelligen Tabellenplatz ab (9.). Seit letztem Montag ist der „kleine Jahn“ zurück auf dem Trainingsplatz. Das erste Testspiel ist auch bereits absolviert. Beim 15:0 gegen den Partnerverein RSV Parkstetten aus der A-Klasse zeigten sich die Youngster in Torlaune. Wie es eine U21 eines Profiklubs so an sich hat, gab es im Spielerkader auch heuer wieder ordentlich Rotation.

„Außerdem trainieren gerade vier U17- und ein U16-Spieler mit. Hier wird sich dann noch entscheiden, wer oben bleibt“, informiert Christian Martin gegenüber FuPa. Der Leiter der Jahnschmiede erklärt: „Mit insgesamt acht Spielern aus der U19 und einem U17-Spieler bringen wir unsere Talente früh in den Herrenbereich. Das ist der Weg, den wir mit aller Konsequenz gehen wollen. Außerdem soll die U21 in der kommenden Spielzeit weiter an den Profibetrieb heranrücken und die Bedingungen weiter professionalisiert werden.“ Konkret zählen dazu die Renovierung der Kabine im alten Funktionsgebäude, angepasste Trainingszeiten und ein erhöhter Trainingsumfang.



Die erste Vorbereitungswoche war gleich eine sehr intensive. Diese Woche macht sich der Baumer-Tross auf ins Trainingslager in den Bayerischen Wald. Vor dem Punktspielauftakt in der Bayernliga Nord – voraussichtlich am 18. Juli – stehen außerdem fünf weitere Testspiele auf der Agenda. Gegner sind am morgigen Mittwoch der SV Schalding-Heining (in Straßkirchen), der SV Darmstadt 98 II (20. Juni in Ilshofen), die SpVgg Greuther Fürth II (28. Juni in Steinsberg), der FV Illertissen (3. Juli) und der FC Augsburg II (11. Juli).