 2026-06-12T06:52:44.557Z

Ligabericht

Ordentlich Rotation im Bayernliga-Kader des SSV Jahn II

Acht Akteure aus der U19 stoßen fest zum Ensemble des neuen Trainers Lukas Baumer

von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Eigengewächs und Ex-Profi Björn Zempelin (links) ist zurück beim SSV Jahn Regensburg. Und soll in der Bayernliga-U21 eine Führungsrolle einnehmen.
Eigengewächs und Ex-Profi Björn Zempelin (links) ist zurück beim SSV Jahn Regensburg. Und soll in der Bayernliga-U21 eine Führungsrolle einnehmen. – Foto: Wolfgang Zink

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Bayernliga Nord
SSV Jahn II

Vierzehnter in der Hinrundentabelle, Sechster in der Rückrundentabelle. Das allein verdeutlicht schon die Entwicklung der blutjungen Mannschaft des SSV Jahn II während der abgelaufenen Bayernliga-Runde. Zur Winterpause noch stark abstiegsgefährdet, schlossen die Regensburger die Saison letztlich sogar noch auf einem einstelligen Tabellenplatz ab (9.). Seit letztem Montag ist der „kleine Jahn“ zurück auf dem Trainingsplatz. Das erste Testspiel ist auch bereits absolviert. Beim 15:0 gegen den Partnerverein RSV Parkstetten aus der A-Klasse zeigten sich die Youngster in Torlaune. Wie es eine U21 eines Profiklubs so an sich hat, gab es im Spielerkader auch heuer wieder ordentlich Rotation.

Überhaupt steht aktuell das Kennenlernen im Vordergrund. Schließlich ist auch das Trainergespann der Jahn-U21 ein gänzlich Neues. Der bisherige U17-Coach Lukas Baumer übernahm den Cheftrainer-Posten von Christoph Jank. Komplettiert wird das Trainerteam von Co-Trainer Daniele Luggisi, Analyst David Müller, Athletiktrainer Pepe Warminski und Torwarttrainer Daniel Freiberger. „Die Mannschaft brennt bereits jetzt. Dieses Feuer gilt es nun in der Vorbereitung richtig zu kanalisieren, damit wir uns in der Qualität weiter verbessern“, wird Baumer auf der Homepage des SSV Jahn zitiert. Der 32-Jährige weiter: „Wir wollen jede Sekunde nutzen, die wir gemeinsam auf dem Platz haben. Wir wollen mutigen, dominanten und konsequenten Fußball spielen, weil der Herrenfußball eben nur wenige Fehler verzeiht.“

Aus der U19 wurden insgesamt acht Akteure in die U21 hochgezogen. Namentlich sind das Mubin Limkoski, Christian Koch, Joel Lehmeier, Lenny Müller, Benjamin Lottes, Maximilian Kapp, Raphael Steudtner und Michel Kircher. In den ersten Einheiten war zudem Arian Dizdarevic (bisher U17) dabei. Der 17-Jährige wird aber dem Drittliga-Kader angehören, wurde zuletzt vom SSV Jahn mit einem Profivertrag ausgestattet. Als externer Neuzugang stieß Björn Zempelin (26) zum Team. Das Jahn-Eigengewächs und Ex-Profi beendet eine einjährige Auszeit, spielte zuvor für den Ligakollegen ASV Cham.

„Außerdem trainieren gerade vier U17- und ein U16-Spieler mit. Hier wird sich dann noch entscheiden, wer oben bleibt“, informiert Christian Martin gegenüber FuPa. Der Leiter der Jahnschmiede erklärt: „Mit insgesamt acht Spielern aus der U19 und einem U17-Spieler bringen wir unsere Talente früh in den Herrenbereich. Das ist der Weg, den wir mit aller Konsequenz gehen wollen. Außerdem soll die U21 in der kommenden Spielzeit weiter an den Profibetrieb heranrücken und die Bedingungen weiter professionalisiert werden.“ Konkret zählen dazu die Renovierung der Kabine im alten Funktionsgebäude, angepasste Trainingszeiten und ein erhöhter Trainingsumfang.

Die erste Vorbereitungswoche war gleich eine sehr intensive. Diese Woche macht sich der Baumer-Tross auf ins Trainingslager in den Bayerischen Wald. Vor dem Punktspielauftakt in der Bayernliga Nord – voraussichtlich am 18. Juli – stehen außerdem fünf weitere Testspiele auf der Agenda. Gegner sind am morgigen Mittwoch der SV Schalding-Heining (in Straßkirchen), der SV Darmstadt 98 II (20. Juni in Ilshofen), die SpVgg Greuther Fürth II (28. Juni in Steinsberg), der FV Illertissen (3. Juli) und der FC Augsburg II (11. Juli).