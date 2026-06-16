Ordentlich Rotation im Bayernliga-Kader des SSV Jahn II

Vierzehnter in der Hinrundentabelle, Sechster in der Rückrundentabelle. Das allein verdeutlicht schon die Entwicklung der blutjungen Mannschaft des SSV Jahn II während der abgelaufenen Bayernliga-Runde. Zur Winterpause noch stark abstiegsgefährdet, schlossen die Regensburger die Saison letztlich sogar noch auf einem einstelligen Tabellenplatz ab (9.). Seit letztem Montag ist der „kleine Jahn“ zurück auf dem Trainingsplatz. Das erste Testspiel ist auch bereits absolviert. Beim 15:0 gegen den Partnerverein RSV Parkstetten aus der A-Klasse zeigten sich die Youngster in Torlaune. Wie es eine U21 eines Profiklubs so an sich hat, gab es im Spielerkader auch heuer wieder ordentlich Rotation.
Überhaupt steht aktuell das Kennenlernen im Vordergrund. Schließlich ist auch das Trainergespann der Jahn-U21 ein gänzlich Neues. Der bisherige U17-Coach Lukas Baumer übernahm den Cheftrainer-Posten von Christoph Jank. Komplettiert wird das Trainerteam von Co-Trainer Daniele Luggisi, Analyst David Müller, Athletiktrainer Pepe Warminski und Torwarttrainer Daniel Freiberger. „Die Mannschaft brennt bereits jetzt. Dieses Feuer gilt es nun in der Vorbereitung richtig zu kanalisieren, damit wir uns in der Qualität weiter verbessern“, wird Baumer auf der Homepage des SSV Jahn zitiert. Der 32-Jährige weiter: „Wir wollen jede Sekunde nutzen, die wir gemeinsam auf dem Platz haben. Wir wollen mutigen, dominanten und konsequenten Fußball spielen, weil der Herrenfußball eben nur wenige Fehler verzeiht.“
Aus der U19 wurden insgesamt acht Akteure in die U21 hochgezogen. Namentlich sind das Mubin Limkoski, Christian Koch, Joel Lehmeier, Lenny Müller, Benjamin Lottes, Maximilian Kapp, Raphael Steudtner und Michel Kircher. In den ersten Einheiten war zudem Arian Dizdarevic (bisher U17) dabei. Der 17-Jährige wird aber dem Drittliga-Kader angehören, wurde zuletzt vom SSV Jahn mit einem Profivertrag ausgestattet. Als externer Neuzugang stieß Björn Zempelin (26) zum Team. Das Jahn-Eigengewächs und Ex-Profi beendet eine einjährige Auszeit, spielte zuvor für den Ligakollegen ASV Cham.