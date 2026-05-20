Björn Zempelin beendet Auszeit und kehrt zum SSV Jahn zurück

Der SSV Jahn Regensburg hat einen „verloren Sohn“ zurückgeholt. Wie NLZ-Leiter Christian Martin auf FuPa-Anfrage bestätigt, kehrt Eigengewächs Björn Zempelin zur neuen Saison zum Jahn zurück. Der gebürtige Sinzinger, der seit der U13 alle Nachwuchsteams des Profiklubs durchlief und zeitweise sogar mit einem Profivertrag ausgestattet war, verstärkt künftig die Regensburger U21 in der Bayernliga. Dort soll der 26-jährige Mittelfeldspieler, der sich in dieser Saison eine fußballerische Auszeit nahm, künftig eine Führungsrolle übernehmen.
Bayernliga-Erfahrung hat Zempelin in der Vergangenheit zur Genüge gesammelt. Einerseits natürlich beim SSV Jahn II. Andererseits im Trikot des ASV Cham. Für die Kreisstädter bestritt er von März 2023 bis Mai 2025 insgesamt 82 Ligaspiele (21 Tore). Beim Jahn feierte er im Mai 2021 sein Profidebüt in der 2. Bundesliga. Zwei weitere Kurzeinsätze im deutschen Unterhaus sollten dazukommen. Weil er seinen Fokus mehr auf den beruflichen Werdegang legen wollte, ließ Zempelin schließlich im August 2022 auf eigenen Wunsch hin den Profivertrag auflösen und legte eine Fußball-Pause ein.
Auch in der zu Ende gegangenen Saison 2025/26 pausierte der Mittelfeldakteur. „Das war eine persönliche Entscheidung von ihm, da er sich auf seinen Job als Sportpsychologe konzentrieren wollte. Jetzt hat es sich wieder ergeben, dass sich Job und Fußball gut vereinbaren lassen, weil er beides bei uns machen kann“, erklärt Christian Martin, Leiter des NLZ des SSV Jahn. „Seit letzter Saison ist er nämlich beim SSV Jahn als Sportpsychologe tätig. Grundsätzlich sind die Wege kurz. Zeitlich und inhaltlich ergänzt es sich gut.“ Was natürlich außerdem mit reinspielt: „Björn hatte wieder Lust, Fußball zu spielen.“