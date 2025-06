Oliver Wersig (links) mit Schiefbahns Vorsitzendem Patrick Kruthoff. – Foto: SC Schiefbahn

Oliver Wersig wird spielender Co-Trainer beim SC Schiefbahn Kreisliga A Kempen-Krefeld: Als Verteidiger mit viel Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga wechselt Oliver Wersig zum SC Schiefbahn.

Die Kaderplanung des SC Schiefbahn für die neue Saison in der Kreisliga A Kempen-Krefeld nimmt weiter Formen an. Nachdem der Verein bereits je zwei Zugänge vom SV Glehn und vom Lokalrivalen DJK VfL Willich vermeldet hatte (wir berichteten hier), so folgt nun mit Oliver Wersig Sommer-Zugang Nummer fünf.

Wersig hat Erfahrung als spielender Co-Trainer In der abgelaufenen Saison pausierte der 37-Jährige, ist inzwischen Vater geworden und lief zuvor für den VfL Tönisberg und den FC Büderich in der Bezirksliga, aber auch für Teutonia St. Tönis in der Landesliga auf. In beiden Vereinen hat er parallel bereits Erfahrung als Co-Trainer gesammelt, denn diese Position soll er neben seiner Erfahrung als Spieler auch in Schiefbahn mit ausfüllen. Aus der Abwehr heraus soll er der Mannschaft in der kommenden Spielzeit zusätzliche Stabilität verleihen. Denn die 79 Gegentore in 34 Spielen, die letztlich auch für eine knapp negative Tordifferenz sorgten, sind sicherlich ein Faktor, an dem es noch zu arbeiten gilt.

>>> Oliver Wersig bei FuPa "Mit Oli konnten wir einen extrem erfahrenen spielenden Co-Trainer für uns gewinnen. Er wird ein wichtiger und zentraler Baustein in unserer Abwehr sein und unser Mannschaftsgerüst maßgeblich verstärken. Er zeichnet sich nicht nur durch seine Erfahrung aus, sondern bringt eine enorme Mentalität auf dem Platz mit und wird auch für gute Stimmung in der Mannschaft sorgen", sagt der Vorsitzende Patrick Kruthoff und ist sich sicher, einen auf allen Ebenen gelungenen Transfer getätigt zu haben. Damit ist den Schiefbahnern auch gelungen, bei den bisherigen Transfers eine Mischung aus Erfahrung und Jugend in die Mannschaft zu holen.