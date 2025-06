SC Schiefbahn legt mit Lucas Tanzhaus und Jeremy Molina nach

Der SC Schiefbahn hat am die Saison der Kreisliga A Kempen-Krefeld auf dem 7. Tabellenplatz abgeschlossen, man darf also sagen, dass die Stabilisierung nach dem Abstieg aus der Bezirksliga unter Trainer Pascal Dierig gelungen ist. Zum Abschluss gab es eine 0:2-Niederlage bei Hellas Krefeld, doch der Blick des Traditionsvereins geht schon in Richtung der neuen Saison. Die zwei ersten Zugänge gab es bereits zu Beginn der vorigen Woche, nun kommen zwei weitere hinzu.

Für das Tor gelang dem A-Ligisten zudem die Verpflichtung von Jeremy Roger Molina, ebenfalls von der DJK VfL Willich: "In der A-Jugend habe ich als Coach von Schiefbahn oft gegen ihn gespielt und konnte mich von seinen Fähigkeiten überzeugen. Ein extrem spielstarker und kommunikativer Junge, der unserer Meinung nach noch enormes Potential hat und die nächsten Jahre zusammen mit unserem anderen Neuzugang Fynn Thomassen unser Torwartgespann wird", sagt Kruthoff zu dieser Personalie.

Groß ist die Freude beim SC dabei über einen lokalen Coup. Denn nach neun Jahren beim Lokalrivalen VfL Willich ist Lucas Tanzhaus nun beim SC Schiefbahn und soll die Offensive verstärken. "Wir sehen ihn als absoluten Unterschiedsspieler für uns, und wird ein wichtiger Anker in der Offensive. Sowohl in Willich als auch Schiefbahn kennen Lucas sehr viele Leute, und das Schönste ist, dass er jetzt mit seinem Vater endlich im gleichen Verein spielt", erklärt der Vorsitzende Patrick Kruthoff.

Püllen und Thomassen waren schon da

Die beiden ersten Zugänge kamen vorige Woche beide vom Neusser A-Ligisten SV Glehn, der kurioserweise ebenfalls auf Platz sieben im Abschlussklassement landete. Einer der beiden Spieler hat dabei eine Vergangenheit im Klub. "Lucas Püllen ist ein Schiefbahner Junge, er hat hier im Verein die komplette Jugend durchlaufen und hat jetzt sieben Jahre in Glehn gespielt. Jetzt kommt er, wie er selbst sagt, nach Hause", erklärt Kruthoff, der sich auf einen erfahrenen Mittelfeldspieler mit Schiefbahner DNA freut.

Püllen ist 30 Jahre alt, gehörte in den vergangenen Jahren zum engeren Kreis der Glehner, absolvierte in der abgelaufenen Saison allerdings nur 14 Einsätze (ein Tor). Als er die Schiefbahner verließ, liefen diese wie jetzt in der Kreisliga A auf.

Zudem schließt sich mit dem besagten Fynn Thomassen ein weiteres junges Torwart-Talent dem SC an. Der 18-jährige Keeper spielte in der laufenden Saison bereits in der Ersten Mannschaft der Glehner, brachte es dabei immerhin schon auf elf Einsätze, alle über die volle Distanz. "Fynn spielte zuvor beim SC Kapellen und hat nun seine ersten Kreisliga-A-Spiele als A-Jugendlicher gemacht. Auch er ist dem Verein bereits vorher verbunden gewesen und absolviert bei uns ein Praktikum für sein Sportabitur", sagt Kruthoff zur zweiten Verpflichtung. Die Spannung steigt nun, wer auf die beiden folgen wird.