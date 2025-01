Oliver Dewes wechselt als Trainer vom SV Rust zum FC Emmendingen

Die Verantwortlichen freuen sich sehr über die Zusage von Oliver Dewes, der aktuell noch in Diensten des SV Rust (Bezirksliga Offenburg) steht. Der bald 54-jährige Bankkaufmann verfügt über langjährige Erfahrung im höherklassigen Fußball. Die Fußballschuhe schnürte er als Spieler in seiner Heimat, dem Saarland. Nach seinem Wechsel auf die Trainerbank coachte er einige Jahre lang die Frauen des SC Sand in der zweiten Bundesliga, wechselte dann zurück in den Männerfußball und trainierte zunächst über zwei Spielzeiten hinweg die Spvgg. Lahr in der Landesliga. Nach deren Fusion mit dem Lahrer FV war Oliver Dewes sieben Jahre lang Trainer des SC Lahr in der Verbandsliga Südbaden. Er verfügt über die A-Lizenz des Deutschen Fußballbundes.

Besonders freut man sich beim FCE auch über die Besetzung der Assistenztrainer-Position. Mit Eigengewächs Jakob Grießbaum wird es erstmals einen spielenden Co-Trainer geben. Der 25-jährige Mittelfeldspieler laboriert aktuell noch an einer Verletzung, möchte aber in der Rückrunde der laufenden Saison wieder ins Spielgeschehen eingreifen und freut sich ebenfalls sehr darauf, in der nächsten Runde zusammen mit Oliver Dewes seine ersten Schritte im Trainergeschäft machen zu können. Jakob Grießbaum ist Inhaber der B-Trainer-Lizenz des Südbadischen Fußballverbands.