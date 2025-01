Oliver Dewes verlässt den SV Rust im Sommer

Ohne jemand zu nahe zu treten, darf man getrost behaupten, der SV Rust hat keine gute Vorrunde in der Bezirksliga gespielt. Die Blau-Weißen waren vor Beginn der Spielzeit als einer der Meisterschaftsfavoriten gehandelt worden, agierten aber im Herbst viel zu unbeständig und brachten es als aktueller Tabellenneunter aus 16 Spielen nur auf 22 Zähler. Dass damit in Rust niemand zufrieden ist, versteht sich von selbst. Dies dürfte ein entscheidender Grund auch dafür sein, dass Trainer Dewes sein Engagement dort nicht über den Sommer hinaus verlängern will. Gleichzeitig räumt er aber auch ein, dass ihm ein Angebot vorliege, das er in den nächsten Tagen bereits annehmen könnte. Bis zum Sommer aber möchte er mit den Ruster Fußballern engagiert weiter arbeiten: „Ich will die Mannschaft in der Rückrunde stabilisieren. Dafür brauchen wir jetzt eine gute Vorbereitung, um fitter zu sein als in der Vorrunde. Häufig haben wir da von der 65. Minute an deswegen Probleme bekommen.“

Trainer Dewes, der zuvor erfolgreich beim SC Lahr und dem FSV Seelbach gearbeitet hatte, verliert in der Winterpause jedoch in Rust einen seiner besten Offensivspieler: Der 28-jährige Dominik Sándor verlässt den Verein und wechselt zum Verbandsligisten Freiburger FC. Dort verspricht man sich sehr viel von ihm: „Dominik Sándor ist ein sehr guter Fußballer und kann uns vorne sicher weiterhelfen“, sagt FFC-Coach Mohamed Daoudi. Für Rust erzielte der Linksfuß in zehn Spielen 14 Treffer.