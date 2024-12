Oldenburg trotzt Emden ein Remis ab und bleibt ungeschlagen

Der VfB Oldenburg hat seine Serie in der Regionalliga Nord am Freitagabend ausgebaut. Mit einem hart erkämpften 1:1 bei Kickers Emden blieb das Team von Trainer Dario Fossi zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen. Für die Gastgeber hingegen setzte sich der frustrierende Trend der letzten Wochen fort: Trotz einer engagierten Leistung gelang es der Emmerling-Elf nicht, ihre spielerische Überlegenheit in drei Punkte umzumünzen.

Das erste Tor ließ jedoch nicht lange auf sich warten – und es fiel für die Gäste. Nach einem Eckball in der 13. Minute setzte sich Hoffrogge im Luftduell durch und köpfte den Ball präzise ins rechte Eck. Die Führung der Oldenburger hielt jedoch nur kurz: Schon drei Minuten später nutzte Emden einen Fehler in der VfB-Defensive. Schmidt bediente Steinwender mit einem klugen Steilpass, und der Angreifer traf mit einem wuchtigen Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck.

Vor rund 1.500 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel. Beide Mannschaften suchten die Offensive und erspielten sich früh Chancen. Schon nach drei Minuten hätte Steffens die Emdener in Führung bringen können, doch sein Abschluss verfehlte knapp das Ziel. Auf der anderen Seite zeigte sich VfB-Keeper Djokovic hellwach und parierte stark gegen Möschl (7.).

Die Gastgeber blieben am Drücker und hätten durch Steffens sogar in Führung gehen können, doch VfB-Schlussmann Peitzmeier rettete mit einer starken Parade (21.). Danach beruhigte sich die Partie, und bis zur Halbzeit blieben klare Chancen Mangelware.

Emden drängt, Oldenburg hält stand

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Emdener zunehmend die Kontrolle, fanden jedoch kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste. Steffens hatte nach 70 Minuten die beste Gelegenheit, doch Demaj klärte in letzter Sekunde. Auf der anderen Seite blieb Oldenburgs Offensive harmlos – lediglich ein Distanzschuss von Möschl in der 73. Minute sorgte kurzzeitig für Gefahr.

Emden drängte weiter, ließ es jedoch an der nötigen Präzision und Konsequenz im Abschluss fehlen. Herbst hatte in der Nachspielzeit noch die letzte Chance des Spiels, doch sein Schuss traf nur das Außennetz. So blieb es beim 1:1 – ein Ergebnis, das für die Gäste ein weiterer Beleg ihrer Stabilität ist, während die Kickers wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen ließen.

Stimmen zum Spiel

„Wir haben defensiv gut gearbeitet, aber offensiv nicht genug Akzente gesetzt“, bilanzierte Oldenburgs Trainer Fossi nach der Partie. Emdens Coach Stefan Emmerling zeigte sich trotz des Punktgewinns enttäuscht: „Wir hatten die Partie über weite Strecken im Griff, aber am Ende fehlt uns die Zielstrebigkeit, um solche Spiele für uns zu entscheiden.“

Ausblick

Der VfB Oldenburg kann mit dem Punkt zufrieden sein und bleibt ein schwer zu schlagender Gegner in der Liga. Für Kickers Emden gilt es, die fehlende Durchschlagskraft in den kommenden Spielen zu kompensieren, um im Abstiegskampf nicht weiter an Boden zu verlieren.