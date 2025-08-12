🗣: Olching zeigt Siegeswillen und Pullach ärgert sich über Elfmeter

Erlösung in der 87. Spielminute – Leon Heinzlmair erzielt das 1:0 – Foto: Tamara Rabuser

Olching bleibt geduldig und schlägt tief stehendes Wolfratshausen. Geiselbullach fängt sich gegen Deisenhofen fünf Buden – nichtsdestotrotz sticht die Moral der Mannschaft positiv heraus. MTV bezwingt in ausgeglichenem Spiel Polling. Der SV Pullach hadert indes mit einer strittigen Elfmeterentscheidung.

Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: "Wir sind gut ins Spiel reingekommenn und haben in den ersten zehn Minuten zwei richtig gute Chancen. Eine davon müssen wir machen, was uns nicht gelingt. Wir haben dann nach und nach immer so ein bisschen den Faden verloren, waren mit dem Ball zu unkreativ und haben die Bälle hergeschenkt. Vor allem bei ruhendem Ball waren wir zu schläfrig und haben es Planegg zu leicht gemacht. Sie sind mit wenigen schnellen, langen Bällen hinter unsere Abwehr gekommen. Wir haben es das ganze Spiel nicht hinbekommen, die Bälle zu unterbinden. Nachdem wir das 2:1 gemacht haben, gibt es einen Elfmeter für Planegg, der nie im Leben einer ist – das hat der Schiedsrichter auch nach dem Spiel zugegeben. Dadurch wurde uns komplett der Stecker gezogen. Das ist nicht der Grund für die Niederlage, aber es hat dazu beigetragen – damit war das Spiel dann eigentlich gelaufen."

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Es war bei sommerlichen Temperaturen ein tolles Spiel von beiden Seiten. Wir sind ein bisschen besser hineingekommen, haben dann auch 1:0 geführt. Polling hat den Ausgleichstreffer mehr als verdient gemacht und dann auch das Spiel an sich gerissen. Sie sind durch den Elfmeter 2:1 in Führung gegangen – der absolut okay war – und hätten dann den Sack zumachen können. Wir sind nochmal zurückgekommen, haben taktisch umgestellt und konnten in der Folge das 2:2 erzielen. Kurz vor Schluss haben wir dann glücklich den 3:2 Siegestreffer erzielt. Man muss sagen, dass ein Unentschieden für beide Seiten verdient gewesen wäre. Wenn Polling in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgezockter spielt – wobei sie es trotzdem sehr gut gemacht haben – dann verlieren wir das Spiel. Es war auf Messerschneide und hart umkämpft. In Summe ist es ein toller Verein, bei dem wir heute angetreten sind. Ein tolles Publikum und Ambiente drumherum bildeten einen würdigen Rahmen. Und natürlich wissen wir, dass wir glückliche drei Punkte geholt haben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns da natürlich drüber."