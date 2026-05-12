 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

OL-Tipp: Björn Matzel fährt sechs Punkte ein

Der Trainer des ETB Schwarz-Weiß Essen erwartete im Oberliga-Experten-Tipp des 31. Spieltags Siege für Ratingen 04/19 und den VfB Hilden, vermutet beim KFC Uerdingen in Schonnebeck aber eine Punkteteilung. Die Skepsis war begründet, Punkte gab es hier dennoch nicht.

von Sascha Köppen · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
Björn Matzel prognostiziert im FuPa-Experten-Tipp den 31. Spieltag.
Björn Matzel prognostiziert im FuPa-Experten-Tipp den 31. Spieltag. – Foto: Michael Gohl

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

In der laufenden Saison ist Björn Matzel als Doppelspitze mit Christian Dorda für die Erste Mannschaft des ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein verantwortlich und hat so die Essener dank einer deutlich verbesserten Rückrunde auf den aktuell sechsten Platz der höchsten Verbandsspielklasse geführt. In der kommenden Saison wird er die Verantwortung für die Mannschaft allein tragen, nun gsb er im FuPa-Oberliga-Experten-Tipp aber erstmal seine Prognosen für den kommenden 31. Spieltag ab. Es blieb am Ende allerdings bei sechs Punkten.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

  • 1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte
  • 2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler), Sven Kreyer (Spieler Ratingen 04/19), Bekim Kastrati (Trainer SC St. Tönis) - 15 Punkte
  • 5. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte
  • 6. Tim Wilke (Trainer SV Budberg), Jannis Pütz (Spieler SV Sonsbeck) - 13 Punkte
  • 8. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte
  • 10. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck), Tim Galleski (ehem. Spieler FC Monheim), Pascale Talarski (ehem. Spieler KFC und TSV Meerbusch und jetzt A-Jugend-Trainer dort) - 10 Punkte
  • 14. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte
  • 15. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve), Tim Heubach (Spieler VfL Jüchen) - 8 Punkte
  • 21. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch), Björn Matzel (Trainer ETB SW Esen) - 6 Punkte
  • 24. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte
  • 28. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte
  • 29. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Das waren die Tipps zum 31. Spieltag:

Ratingen 04/19 - VfB Homberg

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
3
1
Ich denke, dass die Ratinger sich in diesem Spiel ganz klar durchsetzen werden. Nach dem Erfolg der Vorwoche gegen uns vermute ich, dass sie jetzt absolut wieder in der Spur sind. - Tipp: 3:0

VfL Jüchen - SV Sonsbeck

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
0
2
Die Jüchener sind sehr heimstark, auch wenn sie zuletzt ein wenig geschwächelt haben. Dennoch denke ich, dass sie daheim auch auf einen versöhnlichen Saisonabschluss aus sind. - Tipp: 1:0

SC St. Tönis - Sportfreunde Baumberg

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
0
0
Ich versuche, mich gerade an das Spiel der St. Töniser gegen uns zurückzuerinnern. Es ist aber auf jeden Fall so, dass die Mannschaft sehr heim- und auch spielstark ist. Die Baumberger hatten nicht so eine Serie zwischendurch wie wir, mit der wir uns jetzt aus allem heraushalten können. - Tipp: 3:1

1. FC Monheim - Adler Union Frintrop

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
1
4
Abpfiff
Das Spiel müssen gefühlt ja beide gewinnen, wobei es für die Adler sicher schon etwas ungewohnt sein wird, auf dem Rasen zu spielen. Ich denke aber, dass sie trotzdem einen Punkt mitnehmen. - Tipp: 1:1

VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
5
0
Gegen die Hildener haben wir ja vor zwei Wochen gewonnen, aber die werden für mich keinen Knacks haben, denn zur Wahrheit gehört auch, dass sie schon sehr gedrückt und gepresst haben, wir auch etwas Glück hatten. - Tipp: 4:1

Blau-Weiß Dingden - ETB SW Essen

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
3
0
Abpfiff
+Video
In diesem Spiel geht es ja nur noch um ein paar Plätze in der Tabelle. Fakt ist aber, dass Dingden als Aufsteiger eine gute Saison gespielt hat, sie kommen über Einheit und Charakter. Aber ich bin da jetzt trotzdem mal selbstbewusst. - Tipp: 1:2

SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
6
1
Zu dem Spiel möchte ich gar nicht viel sagen und einfach nur den Tipp abgeben. - Tipp: 1:1

1. FC Kleve - FC Büderich

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
3
1
Abpfiff
Für den 1. FC Kleve ist das ja schon fast der letzte Strohhalm, deshalb denke ich, sie werden das Spiel ziehen. - Tipp: 2:1

TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
4
2
Abpfiff
Das müsste vom Papier her ja eigentlich eine klare Sache sein, aber bei Meerbusch scheint ein Stück weit die Luft raus zu sein, was natürlich auch nicht ganz unnormal ist. Ich trauen Biemenhorst da einen Punkt zu. - Tipp: 1:1