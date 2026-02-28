 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Ohno über die harte Schule – und warum ein Besuch Oma fatal war.

Trainer vom Mittelrheinligisten TuS Blau-Weiß Königsdorf im Podcast bei "rheingerufen"

Vom NLZ in Japan bis an die Seitenlinie in der Mittelrheinliga – die neue Folge von reingerufen erzählt eine außergewöhnliche Fußballreise. Takahito „Taka“ Ohno spricht über seinen Traum vom Profifußball, harte Entscheidungen, kulturelle Unterschiede und den Mut, mit 22 Jahren alles hinter sich zu lassen, um in Deutschland neu anzufangen. Eine Geschichte über Disziplin, Rückschläge, Stolz – und darüber, warum eine einzige verpasste Chance ein ganzes Leben prägen kann.

Als Innenverteidiger spielte Ohno unter anderem für Lindenthal-Hohenlind, Friesdorf, Glesch-Paffendorf, Wiedenbrück, Hennef, Wegberg-Beeck und Königsdorf – heute steht er selbst als Trainer in Verantwortung. Im Podcast geht es um Verletzungen, Regionalliga-Druck vor 14.000 Zuschauern, den schmalen Grat zwischen Spieler- und Trainerkarriere – und um die Frage, wie man seinen Traum neu definiert, wenn der ursprüngliche Plan nicht aufgeht.

