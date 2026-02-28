Ohno über die harte Schule – und warum ein Besuch Oma fatal war.

– Foto: rheingerufen

Vom NLZ in Japan bis an die Seitenlinie in der Mittelrheinliga – die neue Folge von reingerufen erzählt eine außergewöhnliche Fußballreise. Takahito „Taka“ Ohno spricht über seinen Traum vom Profifußball, harte Entscheidungen, kulturelle Unterschiede und den Mut, mit 22 Jahren alles hinter sich zu lassen, um in Deutschland neu anzufangen. Eine Geschichte über Disziplin, Rückschläge, Stolz – und darüber, warum eine einzige verpasste Chance ein ganzes Leben prägen kann.