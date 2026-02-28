Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ohno über die harte Schule – und warum ein Besuch Oma fatal war.
Trainer vom Mittelrheinligisten TuS Blau-Weiß Königsdorf im Podcast bei "rheingerufen"
Vom NLZ in Japan bis an die Seitenlinie in der Mittelrheinliga – die neue Folge von reingerufen erzählt eine außergewöhnliche Fußballreise. Takahito „Taka“ Ohno spricht über seinen Traum vom Profifußball, harte Entscheidungen, kulturelle Unterschiede und den Mut, mit 22 Jahren alles hinter sich zu lassen, um in Deutschland neu anzufangen. Eine Geschichte über Disziplin, Rückschläge, Stolz – und darüber, warum eine einzige verpasste Chance ein ganzes Leben prägen kann.
– Foto: rheingerufen
Als Innenverteidiger spielte Ohno unter anderem für Lindenthal-Hohenlind, Friesdorf, Glesch-Paffendorf, Wiedenbrück, Hennef, Wegberg-Beeck und Königsdorf – heute steht er selbst als Trainer in Verantwortung. Im Podcast geht es um Verletzungen, Regionalliga-Druck vor 14.000 Zuschauern, den schmalen Grat zwischen Spieler- und Trainerkarriere – und um die Frage, wie man seinen Traum neu definiert, wenn der ursprüngliche Plan nicht aufgeht.
Für Anregungen und Kritik gerne an rheingerufen@icloud.com
Eine kostenlose Möglichkeit, unsere Sendung zu unterstützen, ist eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine Rezension auf Apple Podcasts / Spotify zu hinterlassen. Damit kannst du uns sagen, was dir an der Sendung gefällt, und anderen helfen, sie auch zu entdecken.