Ohne gegnerische Einwirkung: Bayern-Youngster erleidet Verletzung Ungünstiger Zeitpunkt von Isabella Strehmann · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Die Amateure des FC Bayern beim Spiel in Würzburg. – Foto: Imago / Beautiful Sports

Geht der FC Bayern ausgerechnet in der heißen Saisonphase am Stock? Nach Lennart Karl hat es den nächsten Super-Youngster erwischt.

Der April wird zum entscheidenden Monat für den FC Bayern. Während am 11. April das Bundesligaspiel beim FC St. Pauli (alle TV-Infos hier) stattfindet, geht es nur vier Tage später gegen Real Madrid um den Halbfinal-Einzug in der Champions League. Am 22. April wiederum spielt der FCB im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen. Trainer Vincent Kompany, der am Freitag seinen 40. Geburtstag feierte, muss mit den Kräften seiner Spieler haushalten.

Verletzte Spieler passen da eigentlich nicht ins Bild. Am Freitag gab der deutsche Rekordmeister bekannt, dass es Lennart Karl erwischt hat. Ein Muskelfaserriss wird ihn rund drei Wochen außer Gefecht setzen. Ein möglicher Vertreter des 18-Jährigen hätte der gleichaltrige Guido della Rovere werden können, der als absolutes Supertalent gilt. Daraus allerdings wird nichts, denn auch er fällt verletzt aus. Nach Lennart Karl: Auch Bayern-Juwel Guido della Rovere verletzt Der Spielmacher arbeitete in den letzten Wochen und Monaten auf sein Debüt bei den Profis hin. Bei den Amateuren gehört er zu den absoluten Leistungsträgern, in 23 Regionalliga-Spielen war er an 14 Toren direkt beteiligt. Im Sommer 2024 heuerte der Linksfuß an der Isar an, der FCB hatte ihn aus Cremonese losreißen können. Sein Marktwert liegt bereits bei 1,25 Millionen Euro.