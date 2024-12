Offensivstark mit Ambitionen auf den Aufstieg

Die SG Bunstruth/Haina/Haubern/Löhlbach blickt auf eine vielversprechende Hinrunde zurück und startet mit klaren Zielen in die Vorbereitung zur Rückrunde. Trainer Julian Gries hat mit seinem Team eine deutliche Entwicklung durchlaufen und will diese in den kommenden Monaten weiter ausbauen, um am Ende der Saison den Aufstieg in die Gruppenliga zu schaffen.

Nach einem schwierigen Saisonbeginn hat sich die Mannschaft zunehmend an die Anforderungen der Liga angepasst. Besonders der offensive Spielstil der SG blieb erhalten und trug maßgeblich dazu bei, dass die Spiele dominiert werden konnten. „Wir konnten die Winterpause mit einem sehr guten Gefühl beginnen und hoffen, unsere aktuelle Position bis zum Saisonende halten zu können“, zeigt sich Gries zuversichtlich. Trotz der positiven Entwicklungen sieht der Trainer auch Verbesserungspotenzial: „Wir mussten lernen, als Mannschaft besser zu verteidigen und den Gegnern weniger einfache Torchancen zu ermöglichen.“ Ebenso wird an der Disziplin gearbeitet, da Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen der SG zu viele Zeitstrafen eingebracht haben.

Vielseitiger Kader durch Neuzugänge

In der Rückrunde kann die SG Bunstruth/Haina/Haubern/Löhlbach auf wertvolle personelle Verstärkung setzen. Maxim Reichenborn kehrt von Eintracht Edertal zurück und bringt zusätzliche Erfahrung mit. Aus der A-Jugend von Blau Gelb Marburg stößt Kevin Hesse zur Mannschaft, ein vielversprechendes Talent, das frischen Wind ins Team bringen soll. Zudem wechselt Kevin Röhling von der SG Oberes Edertal zur SG, wodurch der Kader weiter an Qualität gewinnt. Mit diesen Neuzugängen und der Rückkehr verletzter Spieler steht Trainer Julian Gries eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung, um in der Rückrunde erfolgreich um die Meisterschaft mitzuspielen.

Meisterschaftsrennen bleibt spannend

Trainer Gries hofft, dass seine Mannschaft am Ende der Saison den längeren Atem hat und den Aufstieg in die Gruppenliga schafft. „Es wird ein enges Rennen, in dem jedes Spiel entscheidend ist und Fehler sofort bestraft werden.“

Mit einer starken Vorbereitung, personeller Verstärkung und einer offensiven Ausrichtung hat die SG Bunstruth/Haina/Haubern/Löhlbach alle Voraussetzungen, um sich im Kampf um die Meisterschaft durchzusetzen und die gesteckten Ziele zu erreichen.