Offensiv-Cup: Die wichtigsten Infos zum MTK-Hallenspektakel

Revival eines Hallenklassikers: Der Offensiv-Cup findet am 17. und 18. Januar 2026 statt. – Foto: Schirivereinigung MTK

Kriftel. Nach einem Jahr Pause feiert der Offensiv-Cup am kommenden Wochenende sein Comeback. FuPa ist dieses Jahr als Medienpartner des Turniers dabei und begleitet das Turnier neben aktueller Berichterstattung auch mit Livetickern, Bildergalerien und Video-Highlights. Wir geben euch hier die wichtigsten Infos zum Turnier.

"Vieles", wie David Kunz von der Kreisschiedsrichtervereinigung Main-Taunus weiß. Die Schiedsrichter sind es, die federführend die Organisation übernommen und Änderungen angestoßen haben. Die Teilnehmerzahl hat sich von zwölf auf 16 Teams erhöht, die in vier Vierergruppen die Viertelfinalteilnehmer ermitteln. Das wenig populäre Qualifikationsspiel vor dem eigentlichen Turnierbeginn wurde abgeschafft. Kürzer, aber intensiver: Es wird nun mit Rundumbande gespielt. Die Spielzeit wird von 15 auf 13 Minuten pro Partie verkürzt. In der Endrunde werden die Spiele nicht mehr durch das klassische Neunmeterschießen, sondern durch ein Shootout entschieden, bei dem die Spieler mit dem Ball am Fuß auf den Torhüter zulaufen. Außerdem gibt es nun einen zweiten Turniertag, bei dem am Sonntag die D-Jugenden spielen. Der karikative Zweck des Turniers bleibt erhalten, die vom Turniererlös teilweise begünstigten Einrichtungen sind allerdings neu: Die Lebenshilfe Main-Taunus, das Reit- und Therapiezentrum Altenhain sowie die Inklusionsmannschaft Eintracht Hattersheim. Wie oben erwähnt ist FuPa nun als Medienpartner dabei, wir werden noch ausführlicher als sonst über das Turnier berichten. Im Foyer der Halle wird es einen großen Bildschirm geben, bei dem das Turnier im Veo-Livestream sowie die Blitztabelle und Video-Highlights bei FuPa im Splitscreen gezeigt werden. Für Sponsoren und einige Zuschauer wird es einen VIP-Bereich geben.

Wird es auch auf den Rängen abgehen? "Es wird sehr voll werden", rechnet David Kunz aus dem Orga-Team mit großem Zuschauerandrang. Nach einem Jahr Pause dürfte bei vielen die Euphorie groß sein, das Turnier wieder erleben zu können, außerdem sind vier Teams mehr dabei - mit entsprechendem Anhang. B-Ligist DJK Zeilsheim hat einen circa 40-köpfigen Fanmarsch mit Bollerwagen und Kaltgetränken aus dem Nachbarort "über die Erdbeermeile" nach Kriftel angekündigt. Nach dem Motto "Alle in Rot" wird der B-Ligist in der Halle aufschlagen und vermutlich für Hochstimmung auf den Rängen sorgen. Auch die SG Bremthal will geschlossen vom Bahnhof zur Halle marschieren. Allein zehn der 50er-Ticket-Pakete wurden vom Veranstalter im Vorhinein des Turniers abgesetzt.

DJK Zeilsheim hat nicht nur auf dem Feld einiges vor beim Offensiv-Cup. – Foto: DJK Zeilsheim