Doppelturnier des FC Sulzbach: TuRa und BSC Schwalbach triumphieren

Sulzbach. Am 10. Januar verwandelten sich die Eichwaldhallen erneut in den Schauplatz des traditionellen Doppeltuniers ( A-Turnier und B-Turnier) des 1. FC Sulzbach. Wie von den Verantwortlichen im Vorfeld erhofft, verliefen die Begegnungen durchweg fair. Auch sportlich hatte der Turniertag einiges zu bieten: Die Zuschauer erlebten Partien, die einmal mehr unterstrichen, dass weder ein starker Start noch die Favoritenrolle einen Turniersieg garantieren. Am Ende hießen die Sieger TuRa Niederhöchstadt und BSC Schwalbach.

Sven Freund, Vorstandsmitglied des 1. FC Sulzbach, sagt zum abgeschlossenen Doppelturnier: "Es lief genauso, wie wir es uns im Vorfeld erhofft hatten." So sei es während des Turniertages zu keinen besonderen oder unvorhergesehenen Herausforderungen gekommen. "Auch im Einsatz der ehrenamtlichen Helfer hat alles wunderbar funktioniert", sagt Freund. Dies habe aufgrund der fair geführten Partien auch für den Einsatz der Schiedsrichter gegolten. Exemplarisch sei hierfür etwa, dass letztere im gesamten Turnier keine rote Karte vergeben mussten. "Ich habe deshalb allen Spielern und Mannschaften, aber auch den Zuschauern und den Unparteiischen ein extra Lob für den ruhigen Verlauf ausgesprochen", berichtet das Vorstandsmitglied. Nur auf diese Weise könne ein Turnier erfolgreich sein. Anklang habe die gelungene Turnierumsetzung andersherum auch in den Rückmeldungen einzelner Teams gefunden, insbesondere bei langjährigen Teilnehmern wie der SG 1908 Bad Soden.

Formstarker TuRa Niederhöchstadt bleibt makellos

"Im Vordergrund stand nicht, dass es nur dann ein gelungenes Turnier ist, wenn wir weit kommen", erläutert Freund. Ziel sei es deshalb, auch mit Blick auf die Situation in der A-Liga, zu keinem Zeitpunkt gewesen, eine bestimmte Platzierung zu erreichen, sondern mit möglichst viel Spaß aufzutreten. So könne eine Mannschaft auch wieder zu Erfolgen finden. "Insgesamt hatten wir mit TuRa Niederhöchstadt und dem BSC Schwalbach zwei absolut verdiente Sieger, und es wurde sichtbar, mit welcher Ernsthaftigkeit die Teams an das Turnier herangehen", ordnet Freund ein. Gerade im Finale des A-Turniers zwischen TuRa Niederhöchstadt und dem SV Zeilsheim habe sich aufgrund des 3:0-Endstandes für TuRa gezeigt, dass aus der Ligazugehörigkeit kein qualitativer Klassenunterschied folge. Der Sieg sei dabei ein Spiegelbild der aktuellen Form von TuRa.

Bestätigt habe sich weiterhin eine Tendenz, die auch aus dem Profifußball bekannt sei. Freund erläutert: "Eine Mannschaft, die scheinbar unaufhaltsam durch das gesamte Turnier schreitet, scheitert kurz vor dem Finaleinzug." Exemplarisch hierfür sei der Verbandsligist TuS Hornau gewesen, der durch sein dominantes Auftreten seinen klaren Anspruch auf einen Finaleinzug im A-Turnier untermauert habe. Nachdem das Team in der Vorrunde unter anderem einen deutlichen 7:0-Erfolg über die SG Hoechst und einen 5:1-Sieg gegen den FC Germania Okriftel verzeichnen konnte, musste sich der TuS im Halbfinale jedoch dem SV Zeilsheim mit 1:2 geschlagen geben.