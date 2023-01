Österreichischer Ex-Profi stürmt für Wenzenbach Der lange im Profitum unterwegs gewesene „Wandervogel“ Sandro Gotal (31) schlägt in der Regensburger Kreisliga auf

Einen bemerkenswerten Transfer konnte der SV Wenzenbach tätigen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verstärkt der langjährige Fußballprofi Sandro Gotal ab sofort die für Kreisliga-Verhältnisse ohnehin bestens besetzte Wenzenbacher Mannschaft. Zahlreiche Profistationen in Österreich, Südost- und Osteuropa in der Vita stehend, soll der 31-Jährige künftig an der Seite von SVW-Spielertrainer Nico Beigang für Tore sorgen. Gotal selbst, der mit seiner jungen Familie inzwischen in Regenstauf wohnt, möchte einfach nochmal Spaß am Kicken haben.

Der auf den ersten Blick außergewöhnliche Spielertransfer ist im Grunde simpel zu erklären. Den Kontakt zum gebürtigen Österreicher stellte der in Wenzenbach wohnhafte Juniorchef der André media Group her, einer Werbefirma, bei der neuerdings auch Gotal arbeitet. Seit vier Wochen steht der Verein mit dem Ex-Profi in Kontakt und jetzt einigten sich beide Seiten auf ein Zusammentun.



Letztendlich möchte Gotal nach seiner langen Profizeit einfach nochmal Spaß am Kicken haben – mit wesentlich reduziertem Aufwand gegenüber früher. Denn neben seinem neuen Job hat der 31-Jährige Frau und zwei kleine Kinder. Es scheint zu passen: Von Regenstauf aus sind die Fahrten nach Wenzenbach überschaubar. „Sandro will seine Erfahrung an junge Spieler weitergeben und uns bei den sportlichen Zielen unterstützen“, erläutert das Abteilungsleiter-Duo Stefan Scherr und Matthias Beier. Mit aller Macht streben die Wenzenbacher heuer in die Bezirksliga, haben sich als Tabellenführer der Kreisliga 1 ein Polster von sieben Zählern auf Verfolger Obertraubling „angefressen“. Die knackige Vorbereitung startet am 8. Februar mit der ersten Mannschaftseinheit, führt sich fort mit insgesamt fünf Testspielen und mündet im ersten Punktspiel des neuen Jahres am 26. März gegen Illkofen.



Sandro Gotal war während seiner Laufbahn in etlichen Ländern Europas aktiv und brachte es insgesamt auf über 200 Profispiele, wovon die 34 Einsätze in Österreichs erster Liga wohl am beachtenswertesten sind. Hinzu kommen unter anderem 79 Partien in der 2. Liga Österreichs und 32 in der 1. Liga Kroatiens. Im Sommer 2020 hatte sich Bayernligist SV Donaustauf die Dienste des Vollblutstürmers gesichert, der bei Stauf fünfmal in zwölf Spielen traf. Auf Kurzintermezzi bei Fortuna Regensburg – wo ihn eine Knieverletzung ausbremste – und dem Schweizer Amateurklub FC Montlingen geht's für Gotal jetzt zurück vor die Tore Regensburgs.