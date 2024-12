Odenkirchen und Lürrip leisteten sich einen aufopferungsvollen Kampf. – Foto: Sascha Köppen

Odenkirchen hält Lürrip in Schach Am Sonntagabend setzte sich Odenkirchen als Sieger in der Gruppe 5 der Stadtmeisterschaft durch. Entscheidend dafür: Gegen den SV Lürrip drehte das Team von Simon Sommer das Spiel in den letzten drei Minuten. Lürrip musste sich mit Platz zwei begnügen.

Ein abstiegsbedrohter Bezirksligist trifft auf einen aufstiegsreifen A-Ligisten: Das Kräfteverhältnis zwischen Odenkirchen und Lürrip schien im Vorfeld dieser Gruppe schwierig auszumachen. Obendrein gehörte mit dem Polizei SV ein weiterer ambitionierter A-Ligist zu dieser Gruppe, was auf dem Papier durchaus Spannung versprach.

Odenkirchen dreht die Partie Gleich im zweiten Spiel des Abends kam es zwischen Lürrip und dem Polizei SV zur ersten Standortbestimmung, die in einem umkämpften Spiel schließlich mit 4:2 an Lürrip ging. Ausschlaggebend war eine Zeitstrafe kurz vor Spielende für Joel Bernards aufseiten des PSV – beim Stand von 2:2. In Überzahl trafen Tom Rütten und Christian Saarsoo dann zum 4:2-Endstand für Lürrip.

Gleich im zweiten Spiel traf Lürrip mit Odenkirchen auf den zweiten großen Kontrahenten dieser Gruppe – und schien früh auf Kurs Endrunde. Tobias Busch brachte den A-Liga-Spitzenreiter in der zweiten Minute bereits mit 1:0 in Führung, Saarsoo legte in der vierten Minute nach. Doch in den letzten drei Minuten nahm die Partie eine irre Drehung: In der 13. Minute trafen jeweils Tobias Krämer und Robin Wolf, in der 14. Minute erzielte Philipp Bäger den 3:2-Endstand für Odenkirchen. Somit war der Bezirksligist fortan in der Pole-Position um die Endrunde. Geistenbeck überrascht