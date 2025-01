Oberpfälzer Landesligisten: Alle Wintertransfers auf einen Blick

Zehn Klubs aus der Oberpfalz beherbergt die Landesliga Mitte. Viele von ihnen hielten die Füße still, was Transferaktivitäten während des Winter-Wechselfensters angeht. Den ein oder anderen interessanten Spielerwechsel gab es dennoch zu vermelden. Vor allem beim FC Amberg hat sich auf Zugangs- wie Abgangsseite einiges getan. Neue Cheftrainer stehen künftig beim TB 03 Roding und beim TSV Kareth-Lappersdorf in der Verantwortung. Der Überblick aller bisherigen Transfers bei den Landesligisten (Stand 22. Januar).