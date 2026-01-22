Oberpfälzer Hallenturniere: Nochmal ein vollgepacktes Wochenende

Bayerische Hallenmeisterschaft der Männer und Frauen in Erlangen

Großes Highlight für die Bezirksliga-Herren des SV Schwarzhofen und für die Bayernliga-Frauen des SC Regensburg! Als Oberpfälzer Hallenmeister haben sie sich für die Bayerische Futsalmeisterschaft qualifiziert. Für Schwarzhofen ist's eine Premiere, während der Sportclub schon öfter auf der ganz großen Bühne mitmischte. Ausgetragen werden beide Events diesmal am selben Ort, der Gerd-Lohwasser-Halle in Erlangen. Zum ausführlichen Turnierplan des Herrenturniers und des Frauenturniers...



Fuchsberger Futsalcup in Oberviechtach

Wieder mal lädt der FC OVI-Teunz sieben Vereine aus der Umgebung zu sich in die Gymnasiumhalle Oberviechtach ein. Samstagabend ab 18 Uhr geht's in den Gruppen „Pils“ und „Helles“ zunächst um den Einzug ins Halbfinale. Mit der SpVgg Pfreimd und dem SV Schwarzhofen schicken zwei Bezirksliga-Klubs eine Truppe ins Rennen. Titelverteidiger ist der Kreisligist SG Waldmünchen/Geigant. Von Turniersponsor Fuchsberger Bier gibt es für die Teilnehmer Gutscheine entsprechend der Endplatzierung. Zum ausführlichen Turnierplan...



Dietfurter Hallenmasters

Dieses Hallenturnier an der oberpfälzer-oberbayerischen Grenze hat Tradition: Der TSV Dietfurt richtet am Wochenende bereits zum 22. Mal sein Hallenmasters in der 7-Täler-Halle aus. Unter 16 Mannschaften wird der Nachfolger des Vorjahressiegers FC Altmühltal gesucht. Höherklassigen Flair versprüht das Kommen von Landesligist FC Tegernheim sowie von den Bezirksligisten TV Parsberg und SV Töging. Wie üblich ist das Event in eine Vorrunde mit vier Vierergruppen am Samstag und eine Endrunde am Sonntag unterteilt. Zum ausführlichen Turnierplan...



Hacker-Pschorr-Hallencup in Regensburg

Zum mittlerweile vierten Mal zeichnet die SpVgg Stadtamhof diesen Samstag als Ausrichter eines Herren-Hallenturniers aus. Das lokale Teilnehmerfeld beherbergt fünf Stadtvereine und umfasst Teams aus der Kreisliga, Kreisklasse und A-Klasse. Letztes Jahr machte der Freie TuS das Rennen. Schauplatz ist die Sporthalle am Oberen Wöhrd in Regensburg. Zum ausführlichen Turnierplan...



Bezirksmeisterschaft der C-Junioren in Nittenau

Die Oberpfälzer Hallenmeister in den Altersklassen U19 und U17 sind bereits gekürt. Jetzt zieht die U15 nach. Am Samstag ab 10 Uhr kämpfen in der Nittenauer Regentalhalle sieben Vereine um die Hallenkrone. Gesucht wird der Nachfolger von Jahn Regensburg Futsal, der diesmal die Qualifikation fürs Bezirksfinale verpasste. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden. Der neue Titelträger fährt zur Bayerischen U15-Hallenmeisterschaft am 21. Februar in Würzburg. Zum ausführlichen Turnierplan...



Bezirksmeisterschaft der D- und E-Juniorinnen in Wald

In der Gemeindehalle in Wald ermitteln am Samstag auch die U13- und U11-Juniorinnen den Oberpfälzer Hallenchampion. Die (SG) ASV Burglengenfeld geht als U13-Titelverteidiger ins Rennen. Acht Mannschaften wetteifern um den Turniersieg. Nach der Vorrundenphase steigt unmittelbar das Finalspiel zwischen den beiden Gruppenersten. Am Vormittag sind zunächst die U11-Mädels an der Reihe. Hier bestreitet ein Quartett gegeneinander eine Hin- und Rückrunde. Zum ausführlichen Turnierplan...