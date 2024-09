Oberligisten Büderich und TSV Meerbusch wollen ins Achtelfinale

In der Oberliga Niederrhein ruht an diesem Wochenende der Ball. Der TSV Meerbusch und der FC Büderich 02 sind stattdessen in der zweiten Runde des Niederrheinpokals gefordert. Die auf dem Papier schwierigere Aufgabe hat der FCB, der am Sonntag um 15.30 Uhr am Eisenbrand Union Nettetal empfängt. Mit einem Sieg gegen den Ligarivalen würde dem Verein etwas Historisches gelingen, denn es wäre der erstmalige Einzug ins Achtelfinale.

Obwohl die Büdericher den Verbandspokal ernst nehmen, hat die Meisterschaft höhere Priorität. Deswegen werden sie angeschlagene Spieler am Sonntag nicht einsetzen. „Drei Stammkräfte sind nicht 100-prozentig fit. Bei ihnen werden wir kein Risiko eingehen, sondern lieber jemand anderem eine Chance geben“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach. Während sein Team die letzten beiden Oberligapartien in Kleve (2:1) und gegen Monheim (1:0) gewann, hatten die Nettetaler nach dem 2:1-Auftakt gegen den TSV Meerbusch zuletzt das Nachsehen (2:3 in Ratingen, 0:3 gegen St. Tönis). „Das bewerte ich nicht über. Wir wissen genau, was auf uns zukommt. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe“, sagt Siebenbach.

Für den TSV Meerbusch steht das Pokalspiel am Sonntag um 15 Uhr bei Bezirksliga-Spitzenreiter DJK Gnadental unter dem Motto „Wiedergutmachung“. Am vergangenen Wochenende hatten die Blau-Gelben beim SV Sonsbeck eine frühe 3:0-Führung verschenkt und noch mit 3:5 verloren. „Wir haben unseren klaren Plan nach dem 3:0 verlassen – das hat uns am Ende diese Niederlage beschert. Daher erwarte ich, dass die Jungs diesmal unabhängig vom Ergebnis ihr Spiel über 90 Minuten durchziehen werden“, betont Trainer Samir Sisic.

1:1 im Test gegen Düsseldorf II

Am Mittwoch kam seine Mannschaft in einem Testspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf zu einem achtbaren 1:1. Den Ausgleich gegen den Regionalligisten erzielte Noah Cain (84.). „Wir haben gegen einen klassenhöheren Gegner gezeigt, was wir können, wenn wir ein Spiel seriös angehen“, sagte Sisic. Jacob Ballah und Bojan Potnar erlitten kleinere Blessuren und dürften am Sonntag geschont werden. „Wir haben in der Liga ein brutales Programm vor uns, daher werden wir nichts riskieren“, sagte Sisic. Trotz möglicher Ausfälle erwarte er das Weiterkommen. „Gnadental ist super in die Saison gestartet. Daher müssen wir auf der Hut sein, dennoch wollen wir unserer Favoritenrolle gerecht werden.“ In der Bezirksliga ist der OSV Meerbusch am Sonntag um 15 Uhr zu Gast beim SSV Grefrath. A-Kreisligist SSV Strümp trifft 15.30 Uhr auf den TSV Boisheim Die OSV-Damen (Landesliga) gastieren bei Union Nettetal (13 Uhr).