Oberligist TSG Backnang erweitert sein Trainerteam

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück

Für Alexander Kustermann ist die TSG Backnang kein Neuland. Bereits vor acht Jahren arbeitete er erfolgreich im Jugendbereich des Vereins. „Da mich mit Mario zwei sehr erfolgreiche sportliche Jahre verbinden, war es für mich selbstverständlich, die Herausforderung Oberliga anzunehmen“, erklärte Kustermann bei seiner Vorstellung. Seine Rückkehr ist somit nicht nur ein Zugewinn an Kompetenz, sondern auch ein Beleg für die enge Verbindung zum Verein. Der neue Co-Trainer von Marinic stand mit 40-Jährigen bereits in Fellbach an der Seitenlinie.

Fokus auf Spiel- und Videoanalyse

Kustermanns Hauptaugenmerk wird auf der Spiel- und Videoanalyse sowie der täglichen Trainingsarbeit liegen. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen und das Team auf und neben dem Platz zu unterstützen“, so der neue Co-Trainer. Die Kombination aus analytischem Blick und praxisnaher Umsetzung soll dazu beitragen, die Leistungskurve der Mannschaft in der anspruchsvollen Oberliga Baden-Württemberg nach oben zu schrauben.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________