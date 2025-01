Oberligist SV Fellbach startet mit intensivem Vorbereitungsprogramm

– Foto: Zafer Hosman

Der SV Fellbach steht vor dem Auftakt in die Rückrunde der Oberliga Baden-Württemberg. Am heutigen Dienstag startet das Team unter der Leitung von Trainer Tomislav Zoric in die Wintervorbereitung, um sich optimal auf das erste Pflichtspiel des Jahres am 1. März gegen die TSG Backnang vorzubereiten. Ein ambitioniertes Testspielprogramm soll dabei helfen, die Form zu finden und Schwächen im Spielsystem auszumerzen.





Testspiele gegen starke Gegner

Fünf Testspiele hat der SV Fellbach in den kommenden Wochen angesetzt, allesamt auf heimischem Boden. Los geht es am Samstag, den 25. Januar, um 13 Uhr gegen den TSV Ehningen. Der Landesligist ist ein pielstarker Gegner und wird die erste Standortbestimmung für den Oberligisten sein. Am 1. Februar trifft Fellbach um 14 Uhr auf den TSV Oberensingen, der in der Verbandsliga spielt. Dieses Spiel bietet eine weitere Gelegenheit, die Fitness der Mannschaft unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen. Eine Woche später, am 8. Februar, um 14 Uhr erwartet der SV Fellbach den FC Nöttingen, der in der Tabelle der Oberliga den sechsten Platz belegt. Mit einem solchen Ligakonkurrenten trifft Fellbach auf ein Team, das die gleichen Herausforderungen und Ambitionen kennt.