Oberligist sagt Testspiel gegen FC Gütersloh ab

Die Aplerbecker schlossen am Wochenende die prestigeträchtige Hallenstadtmeisterschaft Dortmund auf Platz 4 ab. An Training unter freiem Himmel war zuletzt nicht zu denken, wie der Oberligist dem FC Gütersloh mitgeteilt hat. Denn dieser erklärt, dass der ASC das für morgen Abend (Dienstag, 13. Januar) angesetzte Testspiel abgesagt hat, da sie wegen des Wetters noch kein einziges Mal trainieren konnten.

Der FCG wird nun eine normale Trainingseinheit einlegen, da so kurzfristig kein Alternativgegner gefunden werden konnte.

Am kommenden Samstag trifft der Regionalliga-Vierte in einem Testspiel auf den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh an. Anpfiff ist um 14 Uhr im Sportzentrum Süd. Schon eine Woche später startet die Regionalliga. Dann spielt die Mannschaft von Trainer Julian Hesse um 14 Uhr beim 1. FC Bocholt.

Für den ASC 09 Dortmund geht es am Freitag und Samstag mit dem Heinrichs-Cup des Westfalenligisten DJK TuS Hordel weiter. Nach zwei Partien á 45 Minuten gegen Hordel und den SC Velbert folgt am Samstag ein Platzierungsspiel über 90 Minuten.