TuS Erndtebrück gibt fünf Vertragsverlängerungen bekannt

Nun geht es wieder aufwärts. Der TuS Erndtebrück gehört zur Spitzengruppe der Westfalenliga Staffel 2 und vermeldet zu Weihnachten die Vertragsverlängerung von fünf Leistungsträgern.

Mit den „Ex-Sportfreunden“ Justin Huber, Tobias Filipzik, Kevin Krumm und Lars Schardt sowie dem „Erndtebrücker Jungen“ Elmin Heric wurden die Verträge ligaunabhängig verlängert. Damit hat die Mannschaft vom Pulverwald nach einer sportlich guten Hinrunde auch personell für die kommende Saison Nägel mit Köpfen gemacht.

Huber kam im Sommer 2024 zum TuS und ist seitdem in der Offensive nicht mehr wegzudenken. Aktuell laboriert der 26-jährige noch an einer Verletzung, hofft aber im Februar wieder einsatzfähig zu sein.

Neben den fünf Vertragsverlängerungen ist mit Ex-Jugendnationalspieler Oliver Schnitzler ein weiterer Spieler für die kommende Saison fixiert. Der 30-jährige Stammkeeper unterschrieb bereits im Vorjahr einen langjährigen Vertrag.

Krumm schloss sich im Sommer dieses Jahres der Pulverwaldelf an und fungiert hauptsächlich auf der linken Außenbahn, defensiv sowie offensiv.

Kapitän Filipzik wechselte ebenfalls in diesem Sommer von den Sportfreunden Siegen zum TuS Erndtebrück. Der Innenverteidiger führte die Mannschaft in 14 von 16 Spielen aufs Feld und wird nach überstandener Verletzung zur Rückrunde wieder einsatzbereit sein.

Rückkehrer Schardt kam nach zwei Saisons bei den Sportfreunden zurück an den Pulverwald und traf in 15 Spielen starke elfmal. Der Stürmer geht in seine sechste Saison beim Verein aus der Edergemeinde.

Der 24-jährige Heric bleibt seinem Heimatverein auch in der vierten Saison treu. Der Stürmer wechselte im Sommer 2023 aus Bövinghausen an den Pulverwald und erzielte seitdem 34 Tore in der Westfalenliga.

Der Sportliche Leiter Holger Lerch sagt zu den Vertragsverlängerungen: „Ich bin sehr glücklich mit den vorzeitigen Vertragsverlängerungen unserer tragenden Säulen in der Mannschaft. Damit steht das Grundgerüst für die kommende Saison. Wir sind zudem in den finalen Gesprächen mit weiteren Spielern aus dieser Saison, um auch hier zeitnah Vollzug melden zu können.“