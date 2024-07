Oberligist RSV Eintracht 1949: Bilbija verstärkt die Defensive

Aleksandar Bilbija verfügt über eine beeindruckende Bilanz von insgesamt 217 Spielen, in denen er vier Tore erzielte und einen Assist beisteuerte. Mit seiner soliden Abwehrarbeit und seiner Vielseitigkeit wird er die Abwehrreihe des RSV Eintracht 1949 erheblich verstärken. Besonders hervorzuheben ist seine Disziplin auf dem Platz, was durch seine geringe Anzahl an Karten belegt wird.

Spielerstationen

Bilbija begann seine Karriere bei TeBe Berlin, wo er in der U17 Bundesliga 14/15 insgesamt 24 Spiele absolvierte und ein Tor erzielte. In der U19 Regionalliga Nordost spielte er in den folgenden zwei Saisons 15 und 16 Spiele. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte er in der NOFV-Oberliga Nord in der Saison 16/17 mit einem Einsatz, bevor er in der Saison 17/18 in derselben Liga für den FSV Optik Rathenow 30 Spiele absolvierte und ein Tor erzielte.

In den folgenden Jahren spielte er kontinuierlich in der Regionalliga Nordost. Für den FSV Optik Rathenow bestritt er in der Saison 18/19 27 Spiele und in der Saison 19/20 21 Spiele, wobei er ein Tor erzielte. Danach wechselte er zu Tennis Borussia Berlin, wo er in der Regionalliga Nordost in der Saison 20/21 neun Spiele absolvierte. In der folgenden Saison 21/22 bestritt er 28 Spiele für TeBe Berlin in derselben Liga und spielte einmal in der zweiten Mannschaft in der Landesliga Berlin.

In der Saison 22/23 wechselte Bilbija zum Greifswalder FC, wo er 28 Spiele in der Regionalliga Nordost absolvierte und einen Assist beisteuerte. Für die zweite Mannschaft des Greifswalder FC in der Verbandsliga erzielte er in sechs Spielen ein Tor. In der laufenden Saison 23/24 spielte er für den Berliner AK 07 neun Spiele in der Regionalliga Nordost und zwei Spiele für den Greifswalder FC.