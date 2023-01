Oberligist mit zwei Tespielniederlagen Sport-Union Neckarsulm ist in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet.

Unser Oberliga-Team hat seine ersten beiden Testspiele in Vorbereitung auf die anstehende Oberliga-Rückrunde verloren. Zunächst unterlag die Elf von Trainer Nikola Grgic am vergangenen Montag beim Zweitliga-Team des SV Sandhausen mit 1:4. Auf Wunsch der Sandhäuser fand die Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für die Badener war es ein letzter Härtetest vor dem Punktspielauftakt gegen Arminia Bielefeld.

Die SUN agierte dabei durchaus gefällig und kombinierte sich vor allem im ersten Durchgang gut nach vorne durch. Der SV Sandhausen lief die Neckarsulmer Abwehrreihe immer wieder hoch an, schaffte es aber zunächst nicht, großen Druck auszuüben. So entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, mit gleichen Ballbesitz-Anteilen auf beiden Seiten.

Dennoch ging der mit komplettem Kader angetretene Zweitligist in der 10. Minute durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung. Die SUN ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam fünf Minuten später durch Emmanuel McDonald zum 1:1. Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel gingen die Sandhäuser dann erneut in Führung. Das 2:1 war zugleich der Pausenstand, obwohl ein Unentschieden dem Spielverlauf eher entsprochen hätte.

In der zweiten Halbzeit zog Sandhausen dann das Tempo nochmals erheblich an, was wohl auch an dem ein oder anderen lauten Wort in der Halbzeitansprache von SVS-Chefcoach Alois Schwartz lag. Unser Team sah sich nun vorm allem in der Defensive gefordert und kam nicht mehr so oft wie noch im ersten Durchgang zu gelungenen Offensivaktionen. In seinem ersten Spiel für die SUN konnte sich Schlussmann und Neuzugang Thomas Bromma nun mehrmals mit guten Paraden auszeichnen.

Am Ende siegte der Zweitligist aus Sandhausen mit 4:1. „Das war ein guter und laufintensiver Test für uns. Mit dem Ergebnis können wir gut leben“, so SUN-Chefcoach Nikola Grgic.